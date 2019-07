Boltenhagen

Von Donnerstag bis Sonntag, 1. bis 4. August, wird in Boltenhagens Kurpark gefeiert und die Kurverwaltung hat einige bekannte Musiker engagiert. So eröffnet zunächst die Band Blackbird aus Berlin mit Ivonne Fechner und Bodo Kommnick am Donnerstag um 19 Uhr das Programm auf der Bühne im Kurpark.

Nachdem sie das Publikum aufgewärmt haben, tritt dann um 20.30 Uhr ESC-Finalist Michael Schulte auf. Der hatte seine Karriere 2009 als Youtube-Cover-Künstler begonnen. 2011 entdeckte ihn Rea Garvey und lud ihn zu einem gemeinsamen Auftritt auf der Kieler Woche ein. Gemeinsam schrieben sie den Song „Carry Me Home“, der 2012 gleich in den Top Ten landete.

Das weitere Programm des Seebrückenfestes gibt es auf der Internetseite der Kurverwaltung.

Malte Behnk