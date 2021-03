Als Gast meldet man sich einmal in der App mit seinen Daten auf einem mobilen Endgerät an oder es gibt die Möglichkeit einen Schlüsselanhänger zu nutzen. Die App generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der dem jeweiligen Endgerät zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann man auf dem Wochenmarkt, in der Kirche, in Restaurant, Geschäft oder bei Familientreffen einchecken. Dafür braucht der „Gastgeber“ ebenfalls ein Handy mit der Luca-App. Der Gast checkt per Scan ein und wird automatisch ausgeloggt, wenn er den Ort wieder verlässt. Tritt ein Infektionsfall ein, werden alle Gäste dieser Location informiert, die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten haben. Parallel werden die Gesundheitsämter informiert, die dann automatisch Zugriff auf die Daten der übrigen Gäste haben.

Kostenfrei herunterladen kann man das Programm auf www.luca-app.de