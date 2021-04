Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen gibt es ab Montag, 19. April zwei Testzentren, in denen Corona-Schnelltests gemacht werden. Montags bis freitags ist das Testzentrum im Festsaal, Klützer Straße 11, von 9 bis 12 Uhr mit Anmeldung geöffnet. Nachmittags von 13 bis 19 Uhr ist das Testzentrum in der Veranstaltungsscheune des Iberotel an der Weißen Wiek geöffnet. Die Kurverwaltung des Ostseebads informiert außerdem: Sobald Gäste anreisen dürfen, wird es auch entsprechende Angebote am Wochenende geben.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apotheke organisiert Zentrum im Festsaal

Im Festsaal auf der Rückseite der Grundschule organisiert das Team der Sonnen-Apotheke aus Boltenhagen das Testen. Susann Herrmann leitet das Zentrum. „Wir haben einige Testhelfer auf 450 Euro-Basis, so dass auch genug Personal dort ist“, sagt Apotheker Michael Herrmann. Allerdings sind Schnelltests im Festsaal nur mit Terminbuchung möglich. So sollen Wartezeiten vermieden werden.

Im Festsaal im Ostseebad Boltenhagen befindet sich ab Montag, 19. April, ein Corona-Schnelltestzentrum. Quelle: Behnk Malte

Termine gegen Warteschlangen

„Termine können über unsere Internetseite apotheke-boltenhgen.de oder auch telefonisch unter 0151/503 497 64 gebucht werden“, sagt Michael Herrmann. „Wichtig ist auch, dass die Leute eine FFP2-Maske tragen, nur ohne Erkältungssymptome kommen und ihren Personalausweis mitbringen“, erklärt er und betont, dass es sich um die so genannten Bürgerschnelltests handelt, die jeder einmal pro Woche kostenlos in Anspruch nehmen kann.

Weitere Helfer gesucht

Da das Testzentrum im Festsaal für längere Zeit eingerichtet wird, können sich auch gerne weitere Testhelfer bei der Sonnen-Apotheke bewerben. Kurse für Testhelfer bietet übrigens das Deutsche Rote Kreuz in Grevesmühlen an. Sie dauern etwa zwei Stunden.

Nachmittags Tests in der Veranstaltungsscheune

Während das Testzentrum im Festsaal nur vormittags geöffnet ist, übernimmt das Testzentrum am Iberotel den Nachmittag. Von 13 bis 19 Uhr kann man sich in der Veranstaltungsscheune des Hotels an der Weißen Wiek testen lassen.

Das Iberotel der Weißen Wiek in Boltenhagen bietet in seiner Veranstaltungsscheune ab Montag, 19. April, Corona-Schnelltests an. Quelle: Malte Behnk

Auf Wochenenden ausdehnbar

Zwar gibt es durch anstehende Verschärfungen durch die Landesregierung weniger gründe, sich testen zu lassen, in Boltenhagen blickt man aber auch auf die Zeit danach. Besuchern und Einheimischen soll dieses Angebot gemacht werden. Sobald wieder Gäste im Ostseebad empfangen werden dürfen, ist sogar geplant, die Tests auf das Wochenende auszudehnen.

Von Malte Behnk