Ostseebad Boltenhagen kann Feuerwache und Großparkplatz fertig planen

Boltenhagen

Jahrelang wurde im Ostseebad Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) darüber diskutiert, in welche Richtung das Oberflächenwasser von dem Areal am Ortseingang neben der Sportanlage abgeleitet werden kann, wenn das Gebiet bebaut wird. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen – und die dringenden Planungen für eine moderne Feuerwache, einen Großparkplatz und einen Kreisverkehr, der den Ortseingang sicherer machen soll, können weitergehen.

2018 Studie erstellt

Die Gemeindevertretung hat schon seit Beginn der Planungen für das Gebiet, in dem ursprünglich auch ein Welcome-Center für Urlauber vorgesehen war, unter anderem mit dem Wasser- und Bodenverband über die Entwässerung diskutiert. 2018 erstellte das Institut biota für ökologische Forschung aus Bützow (Landkreis Rostock) eine Studie über die Aufnahmefähigkeit des Klützer und des Tarnewitzer Baches.

Tarnewitzer Bach läuft bei Starkregen über

Damals wurde empfohlen, das Wasser in den Klützer Bach abzuleiten, da eher der Tarnewitzer Bach bei Starkregen über die Ufer treten kann. Dennoch gibt es seit 2015 eine Genehmigung für Ableitung in diese Richtung. Entschieden haben sich die Gemeindevertreter nach vielen Besprechungen für Regenwasserkanäle, die südlich des Ortsteils Wichmannsdorf in den Klützer Bach führen werden.

Der Tarnewitzer Bach (l.) in Boltenhagen und der Klützer Bach (r.) nehmen Regenwasser auf. Quelle: Malte Behnk

Eine moderne Feuerwache und ein Großparkplatz sollen auf dieser Fläche entstehen. Quelle: Malte Behnk

Halbe Million Euro für Wasserleitung

Die Kosten für den Bau werden auf etwa 510 000 Euro geschätzt, eine Genehmigung für diese Wasserleitung muss noch erteilt werden. Aber mit dem Beschluss kann jetzt das Gebiet neben der Sportanlage am Ortseingang und ein Kreisverkehr, der unter anderem die Ausfahrt aus Wichmannsdorf sicherer machen soll, fertig geplant werden.

Fortschritt für Feuerwache und Parkplatz

Direkt neben der Sportanlage soll ein modernes Gerätehaus für die freiwillige Feuerwehr gebaut werden. Zwei Millionen Euro plant die Gemeinde dafür ein, etwa 4200 Quadratmeter des Gebiets wird die Feuerwache einnehmen. Die restliche Freifläche bis zur Straße soll zu einem Großparkplatz ausgebaut werden. Schon jetzt parken dort Urlauber, nachdem der Probebetrieb eines Park&Ride-Service sehr gut angenommen worden war.

Schon seit 2013 plant die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, am Ortseingang bei Wichmannsdorf einen Kreisverkehr zu bauen. Quelle: Behnk Malte

Wichmannsdorfer können auf Kreisel hoffen

Für die Bewohner des Ortsteils ist die Entscheidung in doppelter Hinsicht wichtig. Mit der Entwässerung des Baugebiets kann auch die dringend notwendige Verbesserung der Entwässerung in Wichmannsdorf selber angegangen werden. Außerdem forderten sie in den vergangenen Jahren immer wieder, dass der seit 2013 diskutierte Kreisverkehr mit Wällen, die Verkehrslärm abhalten, gebaut wird.

