Ostseebad Boltenhagen prüft Kauf eines E-Autos für die DLRG

Das Ostseebad Boltenhagen muss ein neues Fahrzeug für die Rettungsschwimmer der DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft) anschaffen. Der Kleinbus, den sie bislang nutzen konnten, ist defekt und bekommt keine Tüv-Plakette mehr.

E-Auto über Abwrackprämie finanzieren

Die Kommunalpolitiker diskutierten jetzt aber darüber, ob ein neuer oder gebrauchter Mannschaftsbus mit Verbrennungsmotor gekauft werden sollte. „Wir sollten probieren, vielleicht eine Art Abwrackprämie für den alten Bus zu bekommen, wenn wir ein Elektro- oder Hybridfahrzeug kaufen oder leasen“, schlug Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU) in der Sitzung des Kurbetriebsausschusses vor.

Als Seeheilbad alternative Energien nutzen

Als Seeheilbad, das auch gerne den Busverkehr und mehr auf Elektroantriebe umstellen möchte und an einer Minimierung von Umweltbelastungen arbeitet, sollte man aus Schmiedebergs Sicht jetzt nicht erneut auf ein Dieselfahrzeug setzen, sondern in Vorbildfunktion für Bürger auf alternative Energie setzen.

Elektrobus würde 55 000 Euro kosten

Vorgeschlagen wurde nämlich eigentlich, einen gebrauchten Bus für 24 900 Euro zu kaufen. Dem würde noch ein Restwert des alten Fahrzeugs von etwa 4000 Euro gegengerechnet. Aus der Diskussion im Ausschuss ergab sich, dass ein vergleichbares Fahrzeug mit Elektromotor etwa 55 000 Euro kosten würde. Nach Christian Schmiedebergs Vorschlag soll nun noch geprüft werden, ob es Möglichkeiten zur Förderung dieser Anschaffung geben könnte und welche Angebote es für einen alternativen Antrieb gibt.

Ganz andere Fahreigenschaften

Christian Würtz, der derzeit den Bauhof leitet, wo das DLRG-Fahrzeug untergestellt ist, gab zu bedenken, dass Elektroautos ein anderes Fahrverhalten haben, an das man sich gewöhnen müsse. „Der Elektroantrieb ist viel direkter und Fahranfänger könnten damit öfter kleine Unfälle bauen“, sagte er. Das könne für mehr Folgekosten durch Reparaturen sorgen. Die jeweilige Fahrzeugübergabe müsse verbindlich geregelt werden und die jeweiligen Fahrer der DLRG müssten eine Einweisung bekommen, war die mehrheitliche Meinung der Kommunalpolitiker dazu.

Lademöglichkeiten sicherstellen

Außerdem müsse man auch eine Lademöglichkeit für das Fahrzeug einrichten, sowohl beim Bauhof als auch an der Unterkunft der DLRG in der Schule, führte Würtz an. Auch darin sahen die Ausschussmitglieder kein Problem. Im Zweifelsfall könne so ein Wagen auch mit einer herkömmlichen Steckdose über Nacht geladen werden.

