Boltenhagen

Nach den schweren Stürmen im Februar setzte auch im Ostseebad Boltenhagen noch einmal spontan Schneetreiben ein. Die weiße Pracht verschwand ziemlich schnell und auch in den Monaten zuvor war der Winter so mild, dass gefährliche Stellen auf Wegen eine Seltenheit waren. Dennoch gibt es eine Diskussion um den Winterdienst. Die Regeln für die Straßenreinigung bei Frost, Schnee und Eis müssen eindeutiger formuliert werden. Damit hat der Bauausschuss der Gemeinde die Verwaltung beauftragt.

Salz oder Sole nur in Ausnahmefällen

Es geht nicht darum, den Einsatz von Streusalz vollkommen zu verbieten. Das betont auch der Vorsitzende des Bauausschusses, Gemeindevertreter Michael Steigmann (Die Linke). „Salz oder Sole sollen nur in Ausnahmefällen an möglichen Gefahrenstellen eingesetzt werden“, erklärt er. Bisher hieß es in der Satzung zur Straßenreinigung, in der auch der Winterdienst geregelt ist, dass „mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit Salz“ gestreut werden soll. Weiter ist auch aufgeführt, dass auftauende Mittel nicht eingesetzt werden dürfen. Die Regelung gilt schon seit 2002.

Salz schädigt das ganze Umfeld

Das hat auch gute Gründe. „Salz schädigt das Umfeld des Bereichs, wo es gestreut wurde“, sagt Michael Steigmann. „Wenn es beim Tauen von den Wegen in die Kanäle gespült wird, gelangt es in die Vorflut und über diese Bäche auch in die Ostsee.“ Wasser, das in der Seegrasanlage aus dem Seegrastreibsel vom Strand sickert, darf auch nicht in die Natur abfließen. Das Streusalz wirke sich, wenn es nicht in die Kanäle läuft, zudem negativ auf in der Nähe stehende Pflanzen aus. „Sie sind im Winter zwar nicht in der Wachstumsphase, aber es kann an Pflanzen in der Umgebung zu Verätzungen kommen“, erklärt Michael Steigmann den Grund für die klare Regelung. Schäden an Straßenbäumen und anderen Pflanzen werden meist auch erst im folgenden Sommer deutlich.

Auch Hunde und andere Tiere können Verletzungen davon tragen, wenn sie häufig über Wege mit Salz oder Sole laufen. Es kann zu Entzündungen an den Fußballen führen. Aber auch Fahrzeuge oder Bauwerke werden vom Salz angegriffen. Laut Umweltbundesamt bekommen auch Betonbauten wie Brücken Korrosionsschäden durch das Salz.

Sicherheit geht vor

Damit aber vor allem die Fußgänger und Radfahrer in Boltenhagen auch im Winter sicher unterwegs sein können, soll für besondere Wetterverhältnisse eine Regelung in die Satzung aufgenommen werden. „Mit Salz oder Sole ist sparsam umzugehen und deren ausschließliche Verwendung ist zu vermeiden.“ Damit wird geregelt, dass zum Beispiel bei Eisregen gefährliche Stellen auch mit Salz gestreut werden dürfen.

„Es muss ja trotzdem gewährleistet sein, dass sich niemand verletzt“, sagt Michael Steigmann. Dazu erklärt auch der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dass an gefährlichen Gehwegstellen, Treppen oder Rampen der Einsatz von Salz oder Sole gerechtfertigt ist. Bis die Gemeindevertretung über die erneuerten Regeln für den Winterdienst entscheidet, werden sie noch einmal im Bauausschuss diskutiert.

Von Malte Behnk