Boltenhagen

An Boltenhagens neuer Dünenpromenade wird auch im Winter weiter gearbeitet. Jetzt werden in den nächsten Wochen die Treppen montiert, die an den Strandzugängen auf die Promenade führen. Dafür ist ein Teil der insgesamt 27 Strandzugänge gesperrt worden.

Sperrungen bis Mitte Februar

„Wir gehen davon aus, dass ab Mitte Februar nach und nach wieder alle Strandzugänge geöffnet werden“, sagt Gerhard Rappen, der Sonderbeauftragte für den Bau der Dünenpromenade. „Dann wird man über die Treppen zum Strand gehen“, so Rappen.

Ein Teil der Strandzugänge im Ostseebad Boltenhagen ist gesperrt. Dort werden die Treppen zur neuen Dünenpromenade eingebaut. Quelle: Malte Behnk

Zwölf Zugänge und Seebrücke bleiben frei

Er betont, dass die Seebrücke weiterhin begehbar sein wird. Auch die Strandzugänge 02, 03, 04, 1 und 2 sowie die Zugänge 21, 22, 23 und 24, an denen die Dünenpromenade nicht verläuft, sind weiter frei zugänglich. Auch die Strandzufahrten an den Aufgängen 3, 13 und 20 bleiben weiter geöffnet. Dort werden später Rampen für einen barrierefreien Zugang gebaut.

Von Malte Behnk