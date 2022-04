Zierow

Arbeiten und wohnen, wo andere Urlaub machen: Beides trifft auf Maik Spalkhaver voll und ganz zu. Seit 24 Jahren ist der 49-Jährige auf dem Campingplatz in Zierow tätig – zunächst im Wachdienst und dann als „Mann für alles“, wie er lachend umschreibt. Seit 23 Jahren wohnt er die Woche und manchmal auch am Wochenende dort. Die Strecke zu seinem Wohnort Brüel war ihm auf Dauer zu weit, also kaufte er sich an seinem Arbeitsplatz einen Wohnwagen, den er bezogen hat. „Wenn ich am Wochenende arbeiten muss, kommt meine Familie her“, verrät er. Seine Söhne sind mittlerweile 20 und 13 Jahre alt – und quasi auf dem Campingplatz groß geworden.

Arbeitet und wohnt dort, wo andere Urlaub machen: Maik Spalkhaver (49) aus Brüel. Quelle: Jana Franke

Vater erfüllte sich Traum

Nichts anderes lässt sich über Nathalie und Nadine van Meeteren sagen. Damals waren sie 14 und elf Jahre alt, als ihre Eltern Marlies und Jan van Meeteren entschieden, vom niedersächsischen Bergen bei Celle an die Ostseeküste zu ziehen. „Mit unserem Wohnmobil sind wir an diesem Fleck Erde direkt am Wasser gelandet“, erinnert sich Nathalie von Meeteren. „Meine Schwester und ich wussten damals nicht, wohin uns die Reise führt, aber unser Vater hatte genaue Vorstellungen.“ Der ehemalige Berufssoldat erfüllte sich den Traum eines eigenen Campingplatzes. Begeistert waren Nathalie und Nadine van Meeteren zunächst nicht. Plötzlich hatten sie nicht nur eine neue, für sie völlig fremde Heimat, sondern wechselten auch von einer holländischen auf eine deutsche Schule. Vor allem Nadine van Meeteren wollte einfach nur weg, wie sie heute lachend zugibt.

Schneiden die Geburtstagstorte an: Nathalie und Nadine van Meeteren. Quelle: Jana Franke

Heute sieht das völlig anders aus. Mittlerweile führt das Geschwistergespann die Geschäfte auf dem Campingplatz, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert. Bis heute macht der Vier-Sterne-Ferienpark mit seinen 300 Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte, seinen verschiedenen Ferienunterkünften, seinem neu gebauten Schwimmbad, der Indoor-Spielhalle, dem Kids-Klub, dem Restaurant, einem Spielplatz und einem Strandkorb, in dem Übernachtungen möglich sind, sogar europaweit von sich reden. Bewertungen der Urlauber aus dem vergangenen Jahr katapultierten das Familienunternehmen auf den 39. Platz beim camping.Info-Award – ein europaweites Ranking, das ausschließlich durch Publikumsstimmen zustande kommt. Wenn das nicht ein zweiter Grund zum Feiern ist.

65 Mitarbeiter in der Hauptsaison

Das Jubiläum hätte die Familie gern gemeinsam mit Verwandten aus Holland, Freunden und Unterstützern begangen, aber Corona hat das Vorhaben ausgebremst. Denn Marlies und Jan van Meeteren sind positiv getestet worden und konnten den Empfang für geladene Gäste am Freitagvormittag nur vom Balkon aus verfolgen. „Sie bedauern es sehr. Ihnen blutet das Herz, dass sie nicht direkt dabei sein können“, weiß Tochter Nadine van Meeteren. Ihre Eltern seien ein bedeutender Teil des Unternehmens und „haben Großartiges geleistet“. Zu Beginn hätten sie die Arbeit zu fünft geschafft. Mit Erweiterungen des Campingplatzes kamen immer mehr Urlauber und somit wuchs auch die Ostseecamping-Familie. „Heute sind in der Hauptsaison bis zu 65 Mitarbeiter“, so Nadine van Meeteren.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einer von ihnen ist Maik Spalkhaver. Die vergangenen Arbeitsjahre möchte er nicht missen – auch wenn es die eine oder andere unschöne Begegnung mit Polizeieinsatz gab. „Vor vielen Jahren wollte ein unter Drogen stehender Urlauber mit einer Axt auf andere Gäste losgehen“, erinnert er sich. Auch heute muss Maik Spalkhaver ran, wenn das Jubiläum mit den Dauercampern auf dem Platz gefeiert wird. „Ich bin für das Schwein am Spieß zuständig“, verrät der gelernte Bäcker. Arbeiten und wohnen, wo andere Urlaub machen – nichts anderes mehr könnte sich der 49-Jährige vorstellen.

Von Jana Franke