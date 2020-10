Kostenlos bis 16:53 Uhr Ostseecamping in Zierow: So lief die Corona-Saison an der Wismarer Bucht

Wegen Corona kamen weniger ausländische Gäste an die Wismarbucht, dafür mehr Neucamper – unter anderem aus Bayern. Die Betreiberinnen des Ferienparks sind trotz erschwerter Bedingungen mit der Saison zufrieden.