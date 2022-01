Grevesmühlen

Diese Frage hört Silvi Grosser immer wieder seit Eröffnung ihres Corona-Schnelltestzentrums „My Style“ Anfang Dezember in Grevesmühlen: „Und wo bekomme ich jetzt einen PCR-Test?“ Den müssen alle machen lassen, die beim Schnelltest positiv getestet wurden. Bisher verwies Silvi Grosser auf die nächsten PCR-Testzentren. Die sind in Wismar und Schwerin. Jetzt kann die 45-Jährige den positiv Getesteten eine andere Antwort geben: „Einen PCR-Test bekommen Sie jetzt gleich bei mir.“

PCR-Tests sind der Goldstandard bei den Corona-Tests. Für die Analyse von Abstrichen aus Mund, Rachen und Nase nutzen die Experten die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Von deren englischer Bezeichnung Polymerase Chain Reaction stammt die Abkürzung PCR. Die Untersuchung der Probe ist aufwendig, dauert mehrere Stunden, aber das Ergebnis ist zuverlässiger als das eines Antigen-Schnelltests. Deshalb muss ein positives Antigen-Testergebnis durch einen PCR-Test bestätigt werden.

„Im Labor haben gesundheitliche Tests Vorrang“

Das ist nach Silvi Grossers Auskunft kostenfrei nach einem positiven Testergebnis, aber auch für diejenigen, die direkte Kontaktpersonen zu Erkrankten sind und für Menschen mit Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hinweisen. Selbst zahlen muss dagegen, wer für eine Reise ins Ausland das negative Ergebnis eines PCR-Tests braucht. „Es kostet dann 95 Euro“, erklärt Silvi Grosser.

In einem Container in Grevesmühlen ist das Testzentrum „My Style“ untergebracht. Quelle: Jürgen Lenz

Das Labor schickt an jedem Werktag zweimal einen Kurier los. Er ist um 11 und 14.30 Uhr im Testzentrum „My Style“, Grüner Weg 29. Silvi Grosser bittet alle PCR-Testwilligen, sich übers Internet anzumelden  – oder an die Scheibe zu klopfen. Sie gehen dann durch einen Hintereingang in einen Testraum, der von den anderen Räumen getrennt ist.

Geöffnet ist das Testzentrum „My Style“ montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Das vom DRK betreute PCR-Abstrichzentrum befindet sich in der Alten Reithalle am Bürgerpark, Zum Festplatz 8. Es öffnet montags und dienstags von 9 bis 14 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 10 bis 14 Uhr. Die E-Mail-Adresse: abstrichzentrumhwi@nordwestmecklenburg.de. Telefonisch ist das Abstrichzentrum unter der Nummer 0151 / 23 25 43 78 zu erreichen. Das DRK erläutert: „Test nur mit Überweisung, Anmeldung über das Gesundheitsamt oder als Selbstzahler.“

Von Jürgen Lenz