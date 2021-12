Wenn die Corona-Warn-App Alarm schlägt, Symptome auftreten oder eine Reise bevorsteht, reicht in vielen Fällen ein Antigen-Schnelltest nicht aus. In MV gibt es daher mehrere Abstrichzentren, in denen ein offizieller PCR-Test durchgeführt wird. Die OZ beantwortet alle wichtigen Fragen und zeigt die Testmöglichkeiten auf einer Karte.