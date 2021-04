Bäk

Dass sich Leonhard und Marlis Ehlen noch einmal so schmerzlich an die Zeit der Grenzschließung zwischen Ost und West und den Kalten Krieg erinnern werden, hätten sie vor einem Jahr nicht geglaubt. Das Ehepaar, 73 und 67 Jahre alt, lebt in der Gemeinde Bäk am äußersten Rande Schleswig-Holsteins, jedoch so nah an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dass sich ihr Lebensmittelpunkt in zwei Bundesländern abspielt.

„Bis zum Beginn der Corona-Pandemie und dem Einreiseverbot nach MV war uns nach all den Jahren und im alltäglichen Leben gar nicht mehr bewusst, dass wir in einem ehemaligen Grenzgebiet leben“, sagt Leonhard Ehlen. Doch nun ist sie wieder da, die Grenze zwischen den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Nordwestmecklenburg sowie Ludwigslust-Parchim. „Als Schleswig-Holsteiner durften und dürfen wir, bis auf ein kurzes Zeitfenster im Spätsommer und im Herbst 2020, Mecklenburg-Vorpommern nicht betreten, ohne mit einer Geldstrafe zu rechnen.“

Grenzübertritt nach MV würde 250 Euro Strafe kosten – pro Person

Leonhard Ehlen und seine Frau sind keine sogenannten Querdenker. Sie halten sich an die Regeln. Doch nun sind sie vorbei, die regelmäßigen Besuche bei ihrem jahrelangen Stamm-Friseur und dem Lieblings-Bäcker in Rehna. Vorbei sind die Einkäufe in der Gläsernen Molkerei in Dechow, in der sie vor allem den Käse lieben, und vorbei sind auch die Spaziergänge rund um den Mechower See.

Marlis Ehlen bringt es auf den Punkt. „Wir fühlen uns in unserem alltäglichen Bewegungsraum erheblich eingeschränkt und wünschen uns mehr Augenmaß und Weitsichtigkeit von der Politik – vor allem in Grenzgebieten.“ In einem offenen Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und an die Landräte der betroffenen Kreise teilten sie ihren Unmut mit. Eine Reaktion steht bis heute aus.

Kommentar: Diese Regel sorgt für Unverständnis

Vor Ort fahren tatsächlich Polizisten an der Grenze Streife. Von der OZ auf einen möglichen Grenzübertritt der Bewohner von Bäk angesprochen, bestätigen sie, dass das 250 Euro Strafe zur Folge hätte – pro Person.

Einseitiger Grenzverkehr zwischen MV und Schleswig-Holstein

Besonders stört das Ehepaar die „Einseitigkeit im kleinen Grenzverkehr“, wie sie den Zustand beschreiben. Mecklenburger und Pommern dürfen ungestraft in Schleswig-Holstein einreisen. Immer wieder fallen Familie Ehlen die Autokennzeichen aus dem benachbarten Bundesland auf, die im nahe gelegenen Ratzeburg einkaufen. „Es ist keine Neid-Betrachtung, die wir hier führen“, betont die 67-Jährige.

Aber die Einseitigkeit und dass zur Abwehr eines Virus eine „derart unsensible, hartnäckige Abgrenzungspolitik an der ehemaligen DDR-Grenze“ stattfindet, empfinden sie und ihr Mann als skandalös und nicht nachvollziehbar. „Vor allem, da wir an der Entwicklung der Fallzahlen absehen können, dass sich diese Maßnahmen nicht einmal als zielführend erweisen.“ Im Landkreis Nordwestmecklenburg liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 93,4. Im Kreis Herzogtum Lauenburg stieg sie in den vergangenen Tagen auf über 100.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Enttäuscht von der „Herzensheimat“

Leonhard und Marlis Ehlen zogen vor dreizehn Jahren in die Gemeinde Bäk. Es ist ein beschaulicher Ort. Es gibt hier kein einziges Geschäft oder einen Friseur. Die Kinder aus Bäk besuchen die Schule in Ratzeburg. Zuvor lebten die beiden im Ruhrgebiet und verbrachten zwanzig Jahre lang ihre Urlaube an den drei Seen der Region. Den Mechower, Ratzeburger und den Schaalsee bezeichnen die beiden als „Herzensheimat“. Der Mechower See liegt genau auf der Landesgrenze. Während das Ehepaar ihn früher gern bei entspannten Spaziergängen umrundete, meiden sie nun das Grenzgebiet, um nicht in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen.

„Von Bekannten haben wir von den Kontrollen gehört. Wir wollen nichts provozieren“, sagt Leonhard Ehlen. Auch ihre Ausflüge an die Ostsee in Boltenhagen vermissen die beiden Rentner schmerzlich. Leonhard Ehlen ist enttäuscht von dem „Missmanagement“ und der „Planlosigkeit“ der Politik, wenn es um die Pandemie geht. In Bäk ist das Wiederaufleben der Grenze zum Dorfgespräch geworden. „Es tut weh, vor allem nach so vielen Monaten“, sagt der 73-Jährige: „Wir dachten, die Grenze sei seit der Wiedervereinigung Geschichte geworden.“

Von Carolin Riemer