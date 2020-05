Paketzusteller in MV über Corona-Zeiten: Jeder Tag fast wie Weihnachten

Rostock

Gelb ist die alles beherrschende Farbe, sobald Sirko Havram seinen Arbeitstag beginnt: Um Punkt 11 Uhr stempelt sich der 45-Jährige am Neubukower Zustellstützpunkt der Deutschen Post ein. Hier gehen sowohl die Briefe als auch die Pakete für Neubukow, Rerik, Kröpelin und das jeweilige Umland ein, werden auf zwölf Touren verteilt und schließlich ausgeliefert. Die Stimmung ist gut an diesem Vormittag – die Sonne strahlt ebenso wie die Unternehmensfarbe. Doch die Corona-Krise hinterlässt auch hier ihre Spuren.

„Heute haben wir 1300 Pakete. Das ist der Schnitt zurzeit“, berichtet Havram, der seit fünf Jahren als Zusteller arbeitet und seit zwei Jahren Teamleiter der 23 Mitarbeiter in Neubukow ist. Zwölf sind pro Tag im Einsatz – so viele, wie es Touren gibt. Für jeden Zusteller bedeutet das also 100 Pakete oder mehr, die sie in einer Schicht an den Kunden übergeben müssen. „Normal sind sonst 60 bis höchstens 80, aber seit gut fünf Wochen ist die Menge enorm gestiegen“, erzählt der 45-Jährige.

Weihnachtliche Verhältnisse zu Ostern

Ganz so anstrengend wie Weihnachten sei es derzeit nicht, dann gebe es noch mehr zu tun. Zwischendurch sei das Team dennoch leicht geschwommen und musste ordentlich Gas geben, um das Pensum zu schaffen. Doch seit kurzem haben sie Unterstützung: „Wir durften einen Mitarbeiter abstellen, der sich ausschließlich um die Zustellung von Paketen kümmert und dort anpackt, wo Not am Mann ist“, erklärt Havram. Da das Zustellungsgebiet um Neubukow sehr ländlich ist, sind die Boten dort nämlich nicht nur für Pakete, sondern ebenso für sämtliche Briefe zuständig.

„Die Herausforderung im Gegensatz zum Weihnachtsgeschäft ist, dass es unerwartet kam“, meint Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post AG Nord. Auf Dezember bereite man sich mit zusätzlichem Personal und Mietwagen vor. „Mittlerweile haben wir aufgestockt, aber das ging nicht von heut auf morgen“, so Hogardt.

Die Sendungsmengen können aber dennoch mitunter nicht so zügig abgearbeitet werden wie sonst. „Um Ostern herum hatten wir sogar nahezu weihnachtliche Verhältnisse. 9 Millionen Pakete waren pro Tag deutschlandweit mit dem gelben Unternehmen unterwegs. Fast doppelt so viel wie vor Corona“, schildert der Sprecher. Viele Einzelhändler, die auf Online-Verkauf umschwenkten, griffen auf DHL zurück.

40 Prozent mehr Pakete bei Deutscher Post und DHL 190 000 Mitarbeiter haben die Deutsche Post und DHL deutschlandweit. 2 500 Zusteller davon sind in MV im Einsatz. 7 Millionen Pakete sind derzeit täglich über die Deutsche Post und DHL in Deutschland unterwegs. Zu Ostern waren es sogar 9 Millionen, was beinahe weihnachtlichen Verhältnissen gleicht. Vor der Corona-Krise waren rund 5 Millionen Pakete pro Tag üblich. Rund 2000 neue Mitarbeiter wurden deshalb seit Beginn der Pandemie im Bundesgebiet eingestellt. 4500 Packstationen, an die man sein Paket liefern lassen kann, wurden bereits bundesweit errichtet. 2021 soll auf 7000 aufgestockt werden. Im April sind zum Beispiel vier in Rostock sowie eine in Schwerin in Betrieb gegangen. Im Mai kommen in Wismar und Rostock je eine weitere dazu. Im ländlichen Bereich sind sie eher selten vertreten. Die Niederlassung der Deutschen Post DHL Group für MV befindet sich in Neubrandenburg. Drei Briefzentren gibt es landesweit: in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. In Neustrelitz befindet sich das einzige Paketzentrum in MV.

Zwei-Schicht-System zum Schutz

Havram hat an diesem Tag 93 Pakete. „Das ist enorm für eine Dorf-Tour wie meine“, erklärt er. Durchschnittlich 50 Kilometer legt der Zusteller auf seinem Weg durch die kleinen Ortschaften nordwestlich von Neubukow zurück.

Bevor es allerdings so weit ist, dass er in die Zustellung geht, warten noch zwei bis drei Stunden Arbeit im Stützpunkt auf ihn: Die unsortierte Post muss an den Tischen sortiert werden. Danach werden die auf den Paketcontainern schon leicht vorsortierten Pakete auf die Touren verteilt. „Das ist alles Arbeit, die man als Kunde gar nicht sieht“, meint Havram.

Damit sich die Kollegen in dieser Zeit nicht zu nah kommen, wird in Corona-Zeiten in zwei Schichten gearbeitet: Die ersten sechs Zusteller beginnen um 8.30 Uhr, die anderen sechs um 11 Uhr. So ist gewährleistet, dass auch im Falle einer Infektion immer ein Team einsatzbereit bleibt. „Einen Mundschutz müssen wir nicht zwingend tragen – wir können die 1,5 Meter zwischen uns einhalten“, berichtet der 45-Jährige.

Selbstorganisation und Ordnung sind das A und O

Heute hat die Frühschicht bereits gut vorgearbeitet und Havram kann zügig beginnen, die Pakete in sein Postauto zu verladen. Dabei ist Köpfchen gefragt: „Es ist wichtig, dass man seine Tour kennt und so einräumt, dass man in der richtigen Reihenfolge an die Lieferungen ankommt und nicht ewig suchen muss“, betont der erfahrene Zusteller. Sein Kollege Stefan Kofler (39) scannt vor seinem Wagen gerade die Päckchen ein: „Im System erscheint dann die Reihenfolge, wie ich ausliefern muss“, erklärt er.

Und wenn er es nicht schafft, alle Pakete an einem Tag auszuliefern? „Die Touren werden mit Hilfe von Geodaten und technischen Hilfsmitteln so gut abgestimmt, dass sie zu schaffen sind“, beschwichtigt Havram. Es kann höchstens einmal vorkommen, dass nicht alles ins Auto passt. Dann werden die Zustellungen zurückgelassen, die am dichtesten am Stützpunkt auszuliefern sind, und am Ende der Schicht in einer zweiten Tour ausgefahren. „Bei mir sieht’s heute gut aus. Ein bisschen Tetris ist immer dabei“, meint der 45-Jährige schmunzelnd.

Kontaktlose Zustellung seit April

Gegen 13 Uhr geht es endlich los und Havram holpert nach einigen Stopps bei Firmen Neubukows über staubige Straßen auf entlegene Dörfer. „Ein Vorteil der Corona-Krise ist, dass viel mehr Leute zu Hause sind“, freut er sich. Wobei im ländlichen Bereich ohnehin zahlreiche Kunden einen Ablageort haben, an dem die Lieferungen platziert werden dürfen. So wie an einem Haus in Alt Bukow: Unter dem Carport stapeln sich bereits drei Päckchen.

Ein weiterer Vorteil der Ablageorte: Die Zusteller haben weniger Kundenkontakt. „Die meisten sind aber sehr diszipliniert und halten sowieso Abstand. Das hat sich nach den vielen Wochen schon gut eingespielt“, berichtet Havram. Seit April ist bei den meisten Zustellungen zudem keine Unterschrift des Kunden mehr notwendig, wie Sprecher Hogardt mitteilt: „Der Zusteller dokumentiert die Übergabe in seinem Gerät.“

So ist eine völlig kontaktlose Zustellung möglich – auch an den Nachbarn. „Am Anfang waren einige etwas verunsichert, ob sie ein fremdes Päckchen annehmen sollten, verweigert hat sich aber niemand“, erinnert sich der Teamleiter. Nur eine Nachnahme fällt derzeit aus, da die Paketboten kein Bargeld annehmen dürfen.

Liebe Worte und große Freude jeden Tag

Aber nicht nur die Kunden, sondern auch die Zusteller sollen natürlich geschützt werden. „Jeder Stützpunkt ist mit Desinfektionsmittel ausgestattet und für jeden Wagen gibt es einen Wasserkanister zum Händewaschen“, berichtet Hogardt. Denn schnell mal eine öffentliche Toilette dafür aufzusuchen, geht auch nicht. Die meisten sind geschlossen. „Wenn man bei manchen Firmen freundlich fragt und mit Mundschutz reinkommt, darf man aber auch mal das stille Örtchen benutzen“, sagt Havram mit einem Zwinkern.

Überhaupt seien die Kunden sehr freundlich: „Ich höre jeden Tag: ‚Bleiben Sie gesund‘. Viele bedanken sich auch, dass sie weiterhin ihre Pakete bekommen“, freut sich der Paketbote aus Leidenschaft. Auch Bettina Zielinski (35) schätzt seine Arbeit: „Er ist auch während der Krise täglich für uns da. Der Arbeitgeber sollte das auch mal geldlich honorieren. Die Arbeit wird ja gerade nicht weniger“, äußert sie nachdrücklich.

Die meisten kennen ihren Postboten bereits – und mögen ihn. „Ich interessiere mich eigentlich nicht dafür, was sie bekommen. Aber wenn ich bei jemandem ausliefere, der oft was von Douglas bekommt, hab ich auch mal einen kessen Spruch auf den Lippen. Das freut die Kunden“, meint Havram lachend.

In Alt Bukow nehmen Felix Braun (32) und seine Tochter Lilou (3) zwei Bestellungen vor dem Haus entgegen. Hier weiß man, wann der Postbote kommt. „Sirko ist immer zuverlässig“, lobt der Familienvater. Bis 19.30 Uhr fährt Havram noch über Stock und Stein durch die idyllischen Ortschaften. Etliche solcher Begegnungen warten dabei auf ihn. Corona hin oder her: Die Freude am Job bleibt.

Von Maria Baumgärtel