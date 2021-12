Palingen

Für Schlagzeilen in Reiterkreisen sorgt derzeit Alina Maack. Die erst 15-Jährige aus dem nordwestmecklenburgischen Palingen, die für den Reitsportclub Sandfelder aus Grevesmühlen startet, düpierte am vergangenen Wochenende im schleswig-holsteinischen Böbs die gesamte Konkurrenz. Trotz ihres jungen Alters setzte sie sich gegen die erwachsenen Reiterinnen und Reiter durch, feierte dort sogar einen Doppel-Sieg.

„Auf Bernadette (Hannoveraner Stute, d. Red.) habe ich das L-Springen und auf Catalano (Brandenburger Wallach, d. Red.) das M-Springen gewonnen“, blickt Alina zurück. Es war bis dahin ihr größter Erfolg, der aber für Insider nicht überraschend kam. Denn gerade in den vergangenen Wochen hatte Alina in ihren Leistungen stark zugelegt, bei einigen M-Springen gesiegt. So unter anderem am 12. September in Eutin. Wenig später triumphierte sie als letzte Starterin des Feldes auf Catalano bei einem L-Springen in Lübeck. Außerdem siegte sie am 25. Oktober bei den Kreismeisterschaften in Gadebusch beim A2-Sterne-Springen der Jungen Reiter auf Bernadette und belegte bei den Junioren im A1-Stilspringen auf Catalano den 2. Platz.

Training im Landgestüt Redefin

Immer mit dabei war Steffen Maack, der früher selbst auf einigen Turnieren ritt und seiner Tochter das Einmaleins des Reitens lehrte. „Sie saß schon auf dem Pferd, als sie noch gar nicht laufen konnte“, sagt Maack heute. Auf dem ehemaligen Hof in Rupensdorf wuchs Alina mit den Vierbeinern auf. Sehr zur Freude ihrer Eltern fand sie selbst Gefallen am Reiten und nahm schon in jungen Jahren an ersten Wettkämpfen teil. Das änderte sich auch 2014 nach der Aufgabe des Hofes in Rupensdorf und dem Umzug nach Palingen nicht. Das Training ist danach sogar noch intensiver geworden. „Alina trainiert täglich“, sagt ihr Vater Steffen Maack.

Aufstieg in höhere Leistungsklasse Durch ihre Erfolge hat Alina Mack eine höhere Einstufung für 2022 bekommen. Sie reitet dann in der Leistungsklasse 3. Aufgestiegen ist sie von der 4 in die 3 durch drei M-Platzierungen (Hindernisse bis zu 1,35 m hoch). Damit ist Alina auch in der schweren Klasse S startberechtigt. Die Hindernisse sind hier zwischen 1,40 m und 1,55 m hoch.

Zum Glück für Alina besitzt ihr Vater die B- und C-Trainerlizenz und kann seine begabte Tochter anleiten und Fehler korrigieren. Doch auch bei Johannes Jörke in Schönberg trainiert sie oft. Dazu ist Alina dann noch fünf bis sechs Mal im Jahr bei Anne-Katrin Kabbe in Redefin. Denn auch in dem bekannten und hoch angesehenen mecklenburgischen Landgestüt kennt man das junge Mädchen längst. Als Zehnjährige durfte sie 2016 vor 6000 Zuschauern auf der großen Hengstparade sogar den Hengst Lamarco reiten.

Für Alina Maack war dieser Auftritt damals ein absoluter Höhepunkt. Nun will sie auch sportlich noch weitere Highlights setzen. Nächstes Ziel sind die mit 34 Reiterinnen und Reitern aus der ganzen Bundesrepublik stark besetzten VR-Classics am 17. Februar in der Holstenhalle in Neumünster. Im Sommer hatte sich Alina bei einem Stil-L-Springen auf Fehmarn für dieses Turnier qualifiziert, dem sie nun entgegenfiebert. Die besten zehn erreichen bei diesem Stil-L-Springen der Altersklasse bis 18 Jahre das Stechen.

Cousin ist Europameister

Das Ende aller Pferde- bzw. Reitträume soll das aber noch längst nicht sein. Denn liebend gerne würde Alina natürlich das schaffen, was ihrem Cousin Christopher Maack gelang. Der heute 23-Jährige wurde 2015 mit der deutschen Nationalmannschaft im österreichischen Wien Junioren-Europameister. „Er ist mein Vorbild“, sagt Alina. Die Zehntklässlerin würde gerne ihr Hobby zum Beruf machen. Sollte das nicht möglich sein, möchte sie aber weiterhin gerne mit Pferden arbeiten. Eine Lehre auf dem Gestüt in Redefin könnte sie sich zum Beispiel gut vorstellen. Oder Alina wird Kindergärtnerin, was ihr zweiter Berufswunsch wäre.

„Derzeit ist noch alles offen“, antwortet Steffen Maack auf die Frage, was denn nach dem Ende der Schulzeit kommen wird. Den Pferden einmal ganz den Rücken kehren wird Alina Maack aber wohl nie: „Mit Pferden zu arbeiten, das macht Spaß. Sie kämpfen für einen mit“, erklärt sie mit Blick auf die Hindernisse im Parcours, die sie nur gemeinsam überwinden können.

Von Dirk Hoffmann