„Das ist ein öffentlicher Weg und so etwas geht gar nicht“, sagte Volker Schuhr, Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales im Amt Schönberger Land, unlängst während der Gemeindevertretersitzung in Wahrsow. Aufs Schärfste verurteilt er es, dass in den Weg, der sich in Palingen an die Straße Mühlenkamp in Richtung Herrnburg anschließt, von Personen 15 Eichenpfähle hineingerammt und 50 Steine hingelegt wurden. Derartige Maßnahmen dürften einzig und allein Behörden vornehmen und sonst niemand, sagt Schuhr. Außerdem stelle es gerade für Fahrradfahrer eine Gefahr dar.

Eine ganz andere Meinung vertritt Dr. Peter Rehbein. Als er vor 15 Jahren nach Palingen zog, hatten hier nach seiner Darstellung noch Holzpfähle den von Wanderern, Radfahrern, Reitern und teilweise Kraftfahrern gemeinsam genutzten Weg abgetrennt. Das sei für alle angenehm und entspannt gewesen, wie sich der heute 52-Jährige erinnert. Denn sie behinderten sich nicht, wenn sie nach Herrnburg und von da aus weiter nach Lübeck unterwegs waren.

Palinger sagt: Der Weg verkam immer mehr

Leider, so Rehbein, verkam dieser Weg immer mehr. Die Holzpfähle verfaulten und waren bald ganz verschwunden. In Teilen des Weges bildeten sich zudem viele Schlaglöcher, die eine Benutzung immer schwieriger machten. Die Gemeinde, so der Vorwurf von Rehbein, störte das wenig. Sie tat nach seiner Aussage nichts dafür, um diesen Zustand zu ändern.

Auch Hinweise seitens von Bürgern an die Gemeinde und das Amt hätten, so Rehbein weiter, in der Vergangenheit nicht gefruchtet. Es änderte sich einfach nichts, sodass einige Palinger jetzt selbst aktiv wurden. An einem Sonntag machten sie sich daran, Pfähle einzusetzen und zwischen diese Steine zu legen. „Wir wollten für eine Abgrenzung des Weges sorgen, damit er von allen ohne gegenseitige Behinderungen genutzt werden kann, und den Zustand wiederherstellen, der früher schon da war“, so Rehbein. Etwa 15 Personen seien es gewesen, die hier aktiv wurden und die Arbeiten vornahmen.

Der Weg beginnt im Anschluss des Mühlenkamps von Palingen. Quelle: Dirk Hoffmann

Sie wollten damit auch ein Zeichen setzen und zeigen, wie wichtig doch dieser Weg für Menschen aus Palingen und der Umgebung ist. Neben Wanderern und Reitern würden ihn vor allem viele Radfahrer nutzen, um von da zur Schule oder zum Einkaufen nach Herrnburg zu gelangen. Die schmale Straße, die vom Mühlenweg Palingen und Herrnburg miteinander verbindet, wäre für sie viel zu gefährlich, wie dieser Anwohner meint. Außerdem gebe es dort auch keinen Radweg.

„Das ist ein öffentlicher Weg und so etwas geht gar nicht“, sagt Volker Schuhr, Amt Schönberger Land. Quelle: Jürgen Lenz

„Die Leute wollten lediglich für eine bessere Markierung des Weges sorgen“, sagt Petra Zacharias, Vorsitzende der Wählergruppe „Die Initiative“. Sie fühle sich angesprochen, denn ein Mitglied ihrer Gruppe wäre, so seine Aussage, dafür verantwortlich gewesen. Dazu äußerte sich Zacharias zwar nicht direkt. Sie sagte aber, dass es keinesfalls eine Aktion der „Initiative“ gewesen sei.

Amt hat Pfähle und Steine wieder entfernt

Pfähle und Steine haben Amt und Kommune wieder entfernen lassen. In den Weg wurde Sand geschüttet, um die Löcher auszugleichen. „Der Sand ist so lose, dass es Fahrradfahrer schwer haben“, sagt Peter Rehbein, der diese Maßnahme für wenig sinnvoll hält. Außerdem könne das keine dauerhafte Lösung sein. Denn ist der Sand weggespült, dann sind die Schlaglöcher wieder da.

Eine Abtrennung des Weges, wie sie zumindest einige Palinger einfordern, gibt es nach wie vor nicht. Die Diskussionen gehen also weiter. Auch ein juristisches Nachspiel ist nicht ausgeschlossen. Denn wie Schuhr in der erwähnten Gemeindevertretersitzung erklärte, denke das Amt in diesem Fall darüber nach, Anzeige gegenüber denjenigen zu stellen, die in seinen Augen unrechtmäßig und eigenmächtig die Aktion an dem Weg durchgeführt haben.

Von Dirk Hoffmann