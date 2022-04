Palingen

„Sieht er nicht prächtig aus“, sagt Steffen Maack und zeigt auf den elf Jahre alten Oldenburger Hengst Qualify, mit dem seine Tochter Alina (15) gerade durch den Parcours auf seinem Hof in Palingen reitet. Die Hindernisse lässt sie dabei aus, auch wenn er bei seiner Veranlagung und stattlichen Größe von 1,69 Meter die Stangen sicher spielend leicht überwinden würde. Qualify, der wenige Tage zuvor beim Weltcup-Finale in Leipzig im Schauprogramm auftrat, wird hier aber nicht für das nächste Springturnier vorbereitet. Er hat eine andere Aufgabe: Im Natursprung soll er die Stuten trächtig machen und Nachwuchs zeugen.

Hof Maack in Palingen Seit 29 Jahren ist der Hof Maack Vertragspartner vom Landgestüt Redefin, nimmt die Aufgaben als Deck- und Besamungsstation wahr. Die längste Zeit davon in Rupensdorf, nach dem Umzug des Hofes Maack die letzten sechs Jahre in Palingen. Erreichbar ist Steffen Mack unter der Telefonnummer 0172/9042063.

„Anders als beim Besamen werden die Stuten beim Natursprung durch den Hengst stimuliert“, sagt Maack. Er muss es wissen, kennt er sich doch bestens in diesem Metier aus. Denn seit mittlerweile 29 Jahren ist er mit seinem Hof Vertragspartner vom deutschlandweit bekannten Landgestüt Redefin. Er bietet in dessen Auftrag Besamungen und Natursprünge an mit Hengsten, die von Redefin kommen. Es ist Vertrauen, das auf Gegenseitigkeit beruht.

Um qualitativ hochwertige Fohlen zu zeugen, müssen die Abläufe stimmen, die von einem erfahrenen Tierarzt begleitet werden. In diesem Fall ist es seit vielen Jahren der Schönberger Dr. Hans-Heinrich Burmeister. Die Stute des Züchters untersucht er zunächst gynäkologisch und nimmt auch eine Tupferprobe, die er dann ins Labor schickt. Ist diese in Ordnung und weist keine Mängel auf, kann der Natursprung durchgeführt werden. Andernfalls wird die Stute gespült, was ebenfalls Aufgabe des Tierarztes ist. Er ist es auch, der dann später die Trächtigkeitsuntersuchung vornimmt. Empfängnisbereit sind die Stuten in der Regel fünf bis acht Tage. Dann erfolgt auch der Natursprung, für den die Züchter in Palingen 450 Euro zahlen. Und ist der erste Versuch nicht erfolgreich, sind nach Aussage von Maack weitere möglich. Der Preis erhöht sich für den Züchter dadurch nicht.

Preise für Fohlen von Qualify

In der Vergangenheit waren es überwiegend Züchter aus Nordwestmecklenburg und dem Raum Lübeck, die auf den Hof von Maack kamen. Ähnlich wird es sicherlich auch diesmal bei dem erstmals hier stehenden Hengst Qualify sein. Er hat bereits einige qualitativ sehr hochwertige Fohlen gezeugt, die sogar auf der Elitefohlenschau von Holger Wulschner in Groß Viegeln mit Preisen dekoriert wurden. Bis in den Juli hinein ist der Hengst Qualify noch in Palingen und „wartet“ auf die Stuten. Auch dieser Zeitpunkt ist bewusst gewählt. „Denn die Fohlen sollen im Frühjahr fallen“, sagt Maack. Das passt, da die Stuten elf Monate lang tragend sind.

Steffen Maack, seine Tochter Alina Maack (15) auf dem Hengst Qualify und Josephine Lubinski (18), die auf dem Hof in Palingen mithilft. Quelle: Dirk Hoffmann

Außer dem Natursprung können die Stuten auf dem Hof in Palingen auch besamt werden. Züchter haben die Möglichkeit, sich den Samen von 25 in Redefin stehenden Hengsten auszusuchen. Dieser wird dann per Nachtkurier in Palingen angeliefert. Der Ablauf ähnelt dem des Natursprungs, nur der Hengst fehlt. So wird die Stute hier ebenfalls vor und nach der Besamung vom Tierarzt untersucht. Die Kosten dagegen variieren und sind abhängig von den ausgewählten Samen des Hengstes. Dann können es auch schon mal vierstellige Summen sein, die Züchter zahlen müssen.

Von Dirk Hoffmann