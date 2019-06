Rehna

Riesenfreude bei jungen und erwachsenen Brandschützern: Die Palmberg Büroeinrichtungen und Service GmbH spendet 7685 Euro an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rehna. Das Geld kommt der Jugendwehr zugute.

Jugendwart Peter Zahren bedankte sich bei nach Übergabe eines symbolischen Schecks bei den Palmberg-Geschäftsführerinnen Nicole Eggert und Julianne Utz-Preußing. Er sagte: „Es ist eine riesige Summe. Vielen, vielen Dank.“ Mit einer so großen Spende hatte weder der Jugendwart, der Vorsitzende des Fördervereins, Helmut Tietze, noch der Wehrführer Henry Wanzenberg gerechnet. Peter Zahren erklärte: „Wir können das Geld gut gebrauchen – zum Beispiel, um zu einem Zeltlager zu fahren.“ Auch sollen die Mitglieder der Jugendwehr neu eingekleidet werden. Die vorhandene Bekleidung ist schon etwas in die Jahre gekommen.

In der Jugendabteilung der Rehnaer Feuerwehr lernen Mädchen und Jungen das Abc des Brandschutzes. Peter Zahren erläutert: „Es sind aktuell 18 Kinder.“

Für die Spende bedankte sich auch Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg. Er war bereits dabei, als das Schönberger Unternehmen Palmberg am 16. Mai in einem Gewerbegebiet in Rehna ein neues Werk eröffnete und damit neue Jobs schafft. Kurz darauf lud Palmberg zum ersten Mal die breite Öffentlichkeit in das Werk für akustische Komponentenfertigung ein. Die Mitarbeiter konnten rund 2000 Gäste begrüßen. Je ein Euro für Essen und Getränke und ein Euro Eintrittsgeld kommen nun der Rehnaer Jugendwehr zugute.

Jürgen Lenz