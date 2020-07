Parken an der Ostsee unweit von Dassow: Sonderregelung für Einheimische?

Dassow

Jedes Mal beim Ausflug an die Ostsee eine Gebühr fürs Parken in Barendorf und Rosenhagen zahlen? Dassow führt nach dem Willen von Kommunalpolitikern eine günstige Alternative ein. Von ihr würden ausschließlich Einwohner der Stadt und ihrer Ortsteile profitieren: Ein Einwohner-Parkausweis, gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember auf den Parkplätzen, die der Stadt gehören. Derzeit im Gespräch ist eine Jahresgebühr von 20 Euro für ein Auto. Tageskarten müssten dann nicht mehr gekauft werden.

Über den Vorschlag des Hauptausschusses stimmt am 28. Juli die Stadtvertretung ab. Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Tourismus der Stadt Dassow sprachen sich ebenfalls dafür aus, einen Einwohner-Parkausweis für Barendorf und Rosenhagen einzuführen. Sie schlugen noch eine Jahresgebühr von 25 Euro vor. Der Hauptausschuss ist für fünf Euro weniger.

Wählergemeinschaft brachte den Stein ins Rollen

Den Stein ins Rollen gebracht hat die Wählergemeinschaft Ostseestrand (WGO). Dessen Fraktionsvorsitzender Stefan Westphal weist in einem Beschlussvorschlag darauf hin, dass die Parkgebührenordnung von Dassow keinen Unterschied zwischen Touristen und Einwohnern der Stadt macht. Es sei zu beraten, inwieweit es für Einheimische ein kostenloses Parken oder einen reduzierten Jahresbetrag geben könne, erklärt der stellvertretende Bürgermeister in dem Antrag. Die möglichen Einnahmen der Stadt würden dadurch verringert.

Ein neues Schild weist in Barendorf auf Verbote hin, die auf dem Parkplatz „Seestern“ gelten: keine Wohnmobile, Wohnwagen und Camping. Quelle: Jürgen Lenz

Die Stadt Dassow betreibt bereits seit Jahren einen Parkplatz unweit des Ortseingangs von Rosenhagen. Den Parkplatz „Seestern“ in Barendorf kaufte sie erst im vorigen Jahr aus privater Hand. Mit den Gebühren will die Stadt ihre Investition refinanzieren. Arbeiter bauten dort im Juni Parkscheinautomaten auf. Möglich ist auch, die Gebühr über eine Smartphone-App zu begleichen.

Eine Tageskarte für ein Wohnmobil kostet zehn Euro – allerdings nur in Rosenhagen. Auf dem stadteigenen Parkplatz in Barendorf sind keine Wohnmobile erlaubt. Wie die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) auf Anfrage erklärt, lässt die 1994 für den Parkplatz „Seestern“ in Rosenhagen erteilte Baugenehmigung weder das Abstellen von Wohnmobilen noch das Campieren zu. Schilder weisen jetzt auf die Verbote hin.

Zahlreiche Wohnmobile zu Pfingsten

Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadtvertretung wussten im Juni offenbar noch nicht, dass die Baugenehmigung keine Wohnmobile und kein Campieren zulässt. Sie diskutierten über ein Verbot. Der Anlass: Wie berichtet, standen am Pfingstwochenende zahlreiche Wohnmobile auf dem Parkplatz „Seestern“. Annett Pahl schätzt, dass zeitweise 80 bis 100 Wohnmobile dort standen. Es sei auch gecampt und übernachtet worden.

Frei Parken für Anwohner Park-Privilegien für bestimmten Personengruppen gibt es bereits in zahlreichen Städten. Sie haben besondere Regelungen für Anlieger von Straßen, in denen es kaum Parkmöglichkeiten gibt. Mit einem Ausweis dürfen Anwohner ihren Wagen nicht nur auf kostenfreien Bewohnerparkplätzen abstellen, sondern ebenso dort, wo jeder andere Autofahrer eine Gebühr zu zahlen hat. Eine maximale Parkdauer gibt es für die Anwohner meist nicht. In der Regel können auch Gewerbetreibende und Freiberufler mit Geschäftssitz im Bewohnerparkgebiet eine Ausnahmegenehmigung zum kostenlosen Parken bekommen. Eine Voraussetzung gilt für alle Anlieger: Sie haben keinen privaten Stellplatz und keine Garage.

Die Parkautomaten standen am Wochenende noch nicht. Die Befürchtung von Dassower Stadtvertretern: Coronabedingt sei die Stadt, die sich „Tor zur Ostsee“ nennt, in diesem Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für Wohn- und Campingmobile - auch für Tagestouristen aus anderen Bundesländern, die sich in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten, obwohl die Corona-Verordnung des Landes das verbietet.

Kontrollen des Ordnungsamtes zeigten zudem, dass zahlreiche Touristen vorsätzlich gegen das Campingverbot auf Parkplätzen verstießen. Das Amt machte gegenüber der Stadt auch deutlich, dass die Kontrolle von Campern und Wohnmobilen sehr viel Zeit in Anspruch nehme.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren

In Rosenhagen kontrollieren Mitarbeiter des Ordnungsamtes offenbar weiter. Auf dem Parkplatz „Seestern“ in Barendorf scheint das nicht mehr nötig zu sein. Die Hinweise auf dem Verbotsschild werden offenbar befolgt. Auch an einem sonnigen Sonnabendnachmittag stand dort kein einziges Wohnmobil und niemand campierte. Im Internet entfernt wurden Angaben von Privatpersonen, in Barendorf könne geparkt werden, ohne dafür zu zahlen.

Von Jürgen Lenz