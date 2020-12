Grevesmühlen

Die für den Jahreswechsel geplante Einführung des neuen Parkkonzeptes in der Grevesmühlener Innenstadt verschiebt sich. Wie Stadtsprecherin Tina Sophie Schulz mitteilte, sei die Umsetzung inzwischen für Februar kommenden Jahres geplant. Hintergrund sind die laufenden Arbeiten an den Straßen in der südlichen Innenstadt, die immer noch nicht abgeschlossen sind.

Mit dem Parkkonzept soll die Zahl der Fahrzeuge, die in den Seitenstraßen des Zentrums abgestellt werden, deutlich reduziert werden. Neu ist unter anderem, dass nur noch Anwohner einen Parkausweis erhalten, die nachweislich ein Fahrzeug besitzen und keine Abstellmöglichkeit auf dem eigenen Grundstück haben. 30 Euro pro Jahr kostet der Parkausweis.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

600 Stellplätze gibt es rund um die Innenstadt

Rund 600 Stellplätze gibt es in der gesamten Innenstadt von Grevesmühlen. Der Großteil davon wird öffentlich bleiben. Die August-Bebel-Straße, die Wismarsche Straße und der Markt sowie die Parkplätze am Rand der Innenstadt bleiben öffentlich. Die Brötchentaste sowie die Preise für das Parken werden beibehalten. Durch die Sanierung der Straße südlich der Wismarschen Straße wurden in den vergangenen Wochen die Zahl der Stellflächen reduziert. Die Stadtverwaltung hat damit auf die Kritik der Rettungskräfte reagiert, die seit Jahren die Verhältnisse in der Innenstadt monieren.

Wie der Test mit einem Feuerwehrfahrzeug ergab, reicht der Platz in einigen der engen Straßen nicht mehr aus, wenn dort Autos stehen, damit die Rettungskräfte durchkommen. Das soll sich mit dem neuen Konzept ändern. Denn neben der Feuerwehr haben auch Rettungswagen sowie Versorgungsfahrzeuge wie beispielsweise die Müllabfuhr erhebliche Probleme, durch die engen Straßen zu fahren.

Das gescheiterte Verkehrskonzept Monatelang war es das Thema in Grevesmühlen: Die geänderte Verkehrsführung im Rahmen der Umsetzung des Verkehrskonzeptes vor mehr als zehn Jahren. Ende 2008 wurde beispielsweise die Kleine Seestraße aus Richtung B 105 geöffnet, um den Verkehr ins Zentrum zu führen. Die Fahrtrichtung in der August-Bebel-Straße wurde ebenfalls geändert. Ziel war es, die Touristen ins Zentrum zu führen und den Verkehr zu beruhigen. Funktioniert hat es nicht. Im März 2010 wurden die Schilder wieder abgebaut, es galt fortan wieder die gewohnte Verkehrsführung wie sie heute noch existiert. Debatten gibt es nach wie vor um das Thema Fußgängerzone. So gibt es Forderungen, den Verkehr in der Wismarschen Straße zu untersagen und lediglich Lieferfahrzeuge zuzulassen. Doch Anwohner und Einzelhändler sind dagegen.

Neue Parkplätze hinter dem Rewe

Wie die Stadtverwaltung betont, sei die Gesamtzahl der Stellplätze im Stadtgebiet durchaus ausreichend – auch wenn künftig nicht jeder sein Auto direkt vor der Haustür abstellen könne. So vermietet die Kommune am Badstüberbruch Stellflächen, die Tiefgarage unter dem Rathaus ist eine Alternative, am Gerberhof gibt es ebenfalls Möglichkeiten, sein Fahrzeug abzustellen.

Zudem plant die Stadt den Umbau des Bereiches zwischen der Sandstraße und dem Badstüberbruch. Auf der Fläche hinter dem Rewe-Markt sollen sowohl Garagen als auch Dauerparkplätze gebaut werden. Erste Entwürfe für den Umbau wurden bereits in den Ausschüssen diskutiert, einen Baubeginn gibt es allerdings noch nicht.

Kreisverwaltung plant neuen Parkplatz am Börzower Weg

Apropos Platzverhältnisse: Seit Jahren gibt es Ärger in Sachen Parken rund um die Malzfabrik. Weil die Zahl der vorhandenen Stellplätze direkt an der Kreisverwaltung schon lange nicht mehr ausreicht, weichen Besucher und Mitarbeiter der Verwaltung auf freie Flächen in der Umgebung aus. Immer wieder stehen Fahrzeuge auf den Grünflächen in der Umgebung. Besucher des Friedhofs haben bisweilen schlechte Karten, weil sie keinen Parkplatz finden. Nun will die Kreisverwaltung Abhilfe schaffen und einen zusätzlichen Parkplatz bauen. Rund 300 000 Euro hat der Landkreis dafür im Haushalt für 2021 und 2022 vorgesehen. Mit dem Geld soll eine Fläche gegenüber der Malzfabrik angekauft und hergerichtet werden.

Hintergrund ist unter anderem, dass die Zahl der Stellflächen auf dem bisherigen Parkplatz reduziert werden soll. Wie Burghard Bohm vom zuständigen Fachdienst mitteilt, seien die Markierungen auf den Betonsteinen zu eng und müssten neu aufgetragen werden. Da sie auf die aktuellen Maße angepasst werden müssten, dürften es nach Fertigstellung rund 30 Parkplätze weniger sein, die dort eingezeichnet sind. Auch deshalb muss die Kreisverwaltung in Sachen Parkflächen expandieren.

Von Michael Prochnow