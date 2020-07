Rostock

Mühsam Kleingeld aus dem Portemonnaie kramen und ein Ticket am Automaten ziehen, nur um später zurück zum Auto laufen zu müssen, weil man die Parkzeit verlängern muss? In vielen Orten Mecklenburgs schon lange kein Problem mehr. Denn wer sein Auto in zahlreichen Ostseebädern und Städten auf Parkplätzen abstellt, kann die Parkgebühren mit einer Handy-App bezahlen.

Die Nutzung ist simpel: Hat man sich für einen Anbieter entschieden und eine der Apps auf dem Smartphone installiert, muss zunächst das Kennzeichen hinterlegt und der Parkplatz gewählt werden. Das erfolgt automatisch per GPS oder durch Eingabe der Parkzone. Die Abrechnung variiert je nach Anbieter. Entweder kann das Parken gleich per Kreditkarte oder Prepaid-Guthaben bezahlt werden oder via Rechnung am Monatsende.

Anzeige

Heiligendamm : Digitales Parken am Strand beliebt

In Bad Doberan und Heiligendamm wurde die „EasyPark“-App im April 2019 eingeführt, nachdem die Stadtverwaltung bereits aus Kühlungsborn viele positive Berichte gehört hatte. „Nach anfänglichem Zögern wird die App von vielen Doberanern und Urlaubern genutzt“, berichtet Lisa Busch vom Bürgeramt. „Vor allem auch gerne am Strand in Heiligendamm, da die Parkzeit beliebig angepasst werden kann.“ Im Schnitt kostet eine Stunde Parken in Heiligendamm und in der Innenstadt 50 Cent.

Weitere OZ+ Artikel

Die Beliebtheit zeige sich auch an den Umsätzen, so Busch. „Dort konnten wir seit dem letzten Jahr eine Steigerung auf das Vierfache feststellen.“ Zudem gebe es nur sehr wenige Beschwerden, weil die Nutzung sehr einfach ist. Da die App auch in vielen anderen Städten und Bundesländern genutzt werde, wüssten die Bürger damit umzugehen, erklärt die Ordnungsamtsleiterin. Vor allem in der aktuellen Corona-Pandemie ist die App gefragt. „Aktuell in Corona-Zeiten wurde die App lieber genutzt als der Parkautomat.“

Kühlungsborn : „Zivilisation ist auch bei uns angekommen“

Das Ostseebad Kühlungsborn nutzt die App EasyPark bereits seit Juli 2018. „Gerade von Urlaubern gibt es eine super Resonanz“, sagt Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramts im Kühlungsborner Rathaus. „Vor allem Großstädter kennen das digitale System in Ergänzung zum konventionellen Automatenbetrieb schon lange – die freuen sich, dass die Zivilisation auch bei uns angekommen ist.“

Lesen Sie auch: In Nienhagen können Autofahrer jetzt per App parken

Rostock : 80 Parkautomaten neu programmiert

In Rostock wurde das Handyparken Mitte Januar eingeführt. Hier können die Leistungen von sieben Anbietern, die von der Initiative Smartparking zertifiziert sind, genutzt werden. Neben EasyPark sind das ParkNow, Park and Joy, moBiLET, Yellowbrick/flowbird, paybyphone und Parkster.

„Für die Einführung des Handyparkens gab es positive Resonanz aus der Bevölkerung“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Die Nutzungsquote lag im ersten Quartal des Jahres bei 3,5 Prozent. Die Tendenz sei steigend. So waren es im Januar noch 1,7 und im März schon 5,3 Prozent. Die Kontrolle durch den Kommunalen Ordnungsdienst funktioniere sehr gut, so Kanaa. Auch anfängliche Schwierigkeiten konnten schnell behoben werden.

So sehen die neuen Parkscheinautomaten in Rostock aus: Die Aufkleber verraten, welche Parkschein-App mit der Hansestadt kooperiert. Quelle: Hansestadt Rostock

Wer seine Parkgebühren weiterhin „konventionell“ bezahlen möchte, für den ändert sich wie in den anderen Orten auch in Rostock nichts. Für die zusätzliche Bezahlmöglichkeit bei der Nutzung der insgesamt 3021 städtischen Parkflächen wurden 80 Parkscheinautomaten neu programmiert und 34 Altgeräte ausgetauscht.

Wismar : 1464 per App bezahlte Parkscheine 2019

In Wismar startete das digitale Bezahlsystem am 18. November 2019. Bis zum Ende des vergangenen Jahres verzeichnete die Stadt insgesamt 1464 per App bezahlte Parkscheine. Aktuelle Zahlen zu den Sommermonaten dieses Jahres lägen zwar noch nicht vor, aber „die Möglichkeit wird gut angenommen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Zahl der Autofahrer, die das Handyparken nutzen, sei zwar noch gering, steige aber von Monat zu Monat.

Die Stadt arbeitet wie auch Rostock mit der Plattform Smartparking zusammen. „Im Innenstadtbereich werden deutlich mehr Handytickets gelöst als auf den Parkplätzen im Altstadtring. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass Kunden, die einmal das Handyparken genutzt haben, dies auch für weitere Parkvorgänge nutzen“, sagt Rathaussprecher Marco Trunk.

Boltenhagen : Kontaktloses Zahlen gerade zu Corona gefragt

In den Orten des Klützer Winkels, wie Boltenhagen, wird das Parken per App gut angenommen, sagt Josephine Sievers vom Bürgeramt. Rund zehn Prozent der Parkplatznutzer zahlen ihre Gebühren per Smartphone, schätzt sie. „Da der Klützer Winkel eine durch Tourismus geprägte Region ist, variieren die Zahlen aber saisonal, ferienbedingt – und in diesem Jahr auch durch die Corona-Pandemie“, so Sievers.

Die Gemeinde Hohenkirchen hat am Parkplatz in Niendorf ein modernes Kontrollsystem mit Kameras und digitaler Bezahlmöglichkeit eingerichtet. Bürgermeister Jan van Leeuwen hofft so auf Mehreinnahmen. Quelle: Malte Behnk

In der Gemeinde Kalkhorst wurde das Handyparken im Juni eingeführt. 24 Transaktionen zählte der Ort in diesem Monat. Insgesamt werde es auch hier „gut angenommen“, teilte das Amt mit. „Die Möglichkeit ist gut, wenn die Parker kein Bargeld dabeihaben“, meint Sievers. Und zur Zeit der Corona-Pandemie sei diese Möglichkeit besonders geeignet, da ja ohnehin möglichst kontaktlos bezahlt werden soll.

Von Anh Tran