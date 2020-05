Parkkonzept für die Grevesmühlener Innenstadt kommt erst im Herbst

Grevesmühlen

Seit Monaten in der Diskussion, im Herbst soll es umgesetzt werden: Das Parkkonzept für die Grevesmühlener Innenstadt. Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler mitteilte, müssten erst die Arbeiten im Zuge der Straßensanierungen abgeschlossen sein. Im Spätherbst könne es dann zur Umsetzung des Konzeptes kommen.

Derzeit werden die Kleine Alleestraße sowie die Neustadt saniert, sowohl Straßen als auch Bürgersteige erhalten nicht nur einen neuen Belag. Auch Bordsteine werden versenkt und die Zahl der Parkplätze reduziert. Neben optischen Belangen spielt bei der Neuordnung der Stellflächen vor allem ein Punkt eine Rolle: Die Rettungswege. Denn wie ein Test mit einem Feuerwehrfahrzeug im September vergangenen Jahres ergab, sind die Straßen, die nach wie vor dem Grundriss aus dem Mittelalter entsprechen, zu eng wenn überall Autos geparkt sind. Im Notfall besteht die Gefahr, dass Feuerwehr und Rettungsdienst stecken bleiben.

Anzeige

Zur Galerie Im September vergangenen Jahres war das Ordnungsamt zusammen mit der Feuerwehr in den Straßen der Grevesmühlener Innenstadt unterwegs.

Anwohnerparkausweise

Deshalb sollen Anwohnerparkplätze geschaffen werden. Bedeutet: Wer seinen Wohnsitz in der Innenstadt hat, erhält einen sogenannten Anwohnerparkausweis. Wer dort nicht wohnt, kann die Stellflächen nicht nutzen. Dafür stehen laut Stadtverwaltung genügend Parkplätze rund um das Zentrum zur Verfügung.

Weitere OZ+ Artikel

Die Reaktionen der Bewohner in der Innenstadt sind nach wie vor geteilt, was das Thema anbetrifft. Denn Tatsache ist, dass es weniger Stellplätze, nämlich künftig 173, als Häuser beziehungsweise Wohnungen im Stadtzentrum gibt, so dass nicht jeder Haushalt am Ende auch zwangsläufig einen freuen Parkplatz vor der Tür hat. Vor Oktober/November soll das Parkkonzept nicht umgesetzt werden.

Mehr zu diesem Thema:

Von Michael Prochnow