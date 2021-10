Party mit Drogenrausch: Rettungsdienste üben mit vielen Verletzten

Gadebusch

Ein junger Mann wählt den Notruf und meldet, dass er sich unwohl fühlt und ärztliche Hilfe braucht. Er ist wie etwa 60 andere junge Leute Gast einer privaten Technoparty in einer Scheune. Ein Rettungswagen startet. Doch als die Helfer eintreffen, stellen sie fest: Es sind deutlich mehr Menschen in einem schlechten Zustand, vermutlich sind Drogen oder halluzinogene Pilze dafür verantwortlich. Mit etwa 60 verletzten Personen muss der Katastrophenschutz alarmiert werden. Fast 50 Fahrzeuge, vor allem von den Rettungsdiensten, aber auch von Polizei und Feuerwehr treffen nach und nach an der Partylocation ein. Glücklicherweise ist es eine Übung und es ist niemand wirklich in Gefahr.

45 Fahrzeuge waren bei der Katastrophenschutz-Übung des Landkreises im Einsatz. Quelle: Malte Behnk

Großübung startete mit Notruf um 7.30 Uhr

Ein „Massenanfall von Verletzten“ ist eines der Szenarien, die die Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises Nordwestmecklenburg regelmäßig üben müssen, auch um Abläufe weiter zu verbessern. Als Ort der Übung diente jetzt das etwas verwinkelte Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Gewerbegebiet in Gadebusch. Dort war am frühen Sonnabendmorgen in einem Lager für Stroh die Technoparty inszeniert worden. Um 7.30 Uhr eröffnete der erste Notruf dann die Großübung mit etwa 170 Beteiligten.

Bei der Großübung ging es um eine Masse von Verletzten, die bei einer Party Alkohol und Drogen konsumiert hatten.

Reiseverkehr und Autobahn bergen Risiken

Die Helfer von Rettungsdiensten und Feuerwehr suchen das Gelände ab. „Für die eigentliche Party konnten wir in dem Strohlager mit den Ballen auch verwinkelte Räume schaffen, sodass nach Verletzten oder Vermissten auf dem Gelände auch gesucht werden musste“, sagt Florian Haug, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises Nordwestmecklenburg, der die Übung organisiert hat. „Eine Übung mit einem Massenanfall von Verletzten kann in unserer Region jederzeit vorkommen. Wir haben die Autobahn 20 und es gibt viel Reiseverkehr“, schildert Haug. Würde ein voll besetzter Reisebus umkippen, wäre die Notlage für den Katastrophenschutz gegeben. „Und im Ernstfall würden noch viel mehr Einsatzkräfte kommen, als jetzt bei der Übung – unter anderem, weil der Einsatzort abgesperrt werden müsste“, sagt er.

Florian Haug, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises hat die Großübung organisiert. Quelle: Malte Behnk

Verletzte werden priorisiert

Währenddessen arbeiten Sanitäter und Notärzte hoch konzentriert mit den Laiendarstellern. 45 Jungen und Mädchen aus den Jugendfeuerwehren im Amt Gadebusch haben die Partygäste gespielt und müssen mit unterschiedlichen Symptomen behandelt werden. „Nachdem die Personen gefunden und zu einem Sammelplatz gebracht wurden, teilen wir sie nach Schwere der Verletzungen in Rot, gelb oder grün ein“, sagt Notfallsanitäter Daniel Essner, Gesamtverantwortlicher für den Rettungsdienst des Landkreises. In der Kategorie rot müssen die Patienten sofort behandelt werden, in Gelb ist die Behandlung dringend. „Die Rettungsdienste vor Ort können aber niemanden heilen. Sie sorgen dafür, dass der Patient stabilisiert ist und dann schnell in eine Klinik transportiert werden kann“, erklärt Florian Haug.

Etwa 60 Partygäste mussten gefunden und die Verletzten dann behandelt werden. Sie wurden von Mitgliedern der Jugendfeuerwehren gespielt. Quelle: Malte Behnk

Drogeneinfluss macht Diagnosen schwieriger

„Für die Sanitäter ist vor allem der Verdacht auf Drogen und Alkoholkonsum eine Herausforderung an dieser Übung“, sagt Daniel Essner. „So eine Benommenheit oder Verwirrtheit macht es deutlich schwieriger, medizinisch einzuschätzen, wie dringend jemand versorgt werden muss.“ Essner und andere Beobachter, die vom Institut für Gefahrenabwehr die Übung verfolgten, stellten fest, dass das Konzept des Rettungsdienstes gut funktioniert. Dazu gehört auch, dass als eine der letzten Einheiten das Team der Psychosozialen Notfallversorgung eintraf. Die Notfallseelsorger kümmern sich nicht nur um die Verletzten, sondern auch um unverletzte Personen, die der Notfall geschockt hat.

Übung mit vielen Verletzten alle zwei Jahre

Ziel des Landkreises ist, alle zwei Jahre eine Großübung des Katastrophenschutzes mit vielen Verletzten zu machen. „Wir haben aber auch noch andere Schwerpunktthemen, wie Gefahrgut oder Hochwasser, was auch regelmäßig geübt wird. Wegen Corona mussten aber 2020 Übungen ausfallen“, so Florian Haug. Etwa ein Jahr hatte er die Großübung in Gadebusch geplant und vorbereitet. Auch die Auswertung der Übung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Dazu werden von den Leitern der einzelnen Teams Berichte geschrieben und Gespräche geführt.

Von Malte Behnk