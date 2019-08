Selmsdorf

Knatternde Traktoren, rhythmische Klänge und Spaß für die Kleinen: Von Freitag bis Sonntag ist in Selmsdorf beim 23. Dorffest gefeiert worden. Highlight war wie in den Vorjahren der Festumzug am Sonnabend, der mit seinen 37 Fahrzeugen mehr Teilnehmer hatte als im vergangenen Jahr.

15 Traktoren der Treckerfreunde

„So viele Fahrzeuge waren noch nie dabei“, staunte Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Im Vorfeld hatte er sogar Befürchtungen, dass ein Umzug womöglich gar keinen Sinn machen würde, denn die Anmeldungen gingen diesmal erst sehr spät ein. Größten Anteil daran hatten die Treckerfreunde Nordwestmecklenburg. Sie waren mit 15 Traktoren älteren Bautyps gekommen. „Wir haben einfach Spaß an alter Technik“, meinte zum Beispiel der Schönberger Wolf-Dieter Hey. Der 64-Jährige fuhr im Lanz Bulldog von 1946 im Umzug mit, während der Dassower Bernfried Klinger in seinem Eichen Panther von 1964 saß. Und auch der Kalkhorster Günter Kreft durfte in dieser illustren Runde nicht fehlen. Mit seinem MC Cormik von 1957 nahm er bereits zum wiederholten Mal am Umzug in Selmsdorf teil.

Bildergalerie: So schön war das Dorffest in Selmsdorf

Zur Galerie Vom 2. bis 4. August wurde in Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) die 23. Ausgabe des Dorffestes gefeiert. Neben dem Umzug mit 37 Fahrzeugen begeisterte auch eine Trommel-Combo aus Israel und Marokko das Publikum.

Die Traktoren sorgten aber nicht in erster Linie wegen ihres Alters für Aufsehen. Sie waren auf Hochglanz poliert und dazu noch festlich geschmückt. So hatte zum Beispiel der Selmsdorfer Karl-Friedrich Kühn einige Zeit damit zugebracht, seinen Traktor der Marke Kramer KL 22 von 1956 auszustatten. Und die Selmsdorfer Angelfreunde ließen hinter ihrem Festwagen sogar ein Boot im Umzug mitfahren, wo Peter Klingbiel und Martin Ahlbeck einige kleine Überraschungen an den Angelhaken hatten. Das gefiel den Zuschauern, die von den Gehwegen aus zuwinkten und gerne zugriffen.

Drummer begeistert das Publikum

Musikalisch begleitet wurde der Festumzug durch den Lüdersdorfer Fanfarenzug, der vorneweg marschierte. Danach wurde auf dem Festplatz die Bühne gerockt. Direkt von der Loveparade aus Hamburg waren der in Tel Aviv geborene Musiker Oded Kafri und der aus Marokko stammende Bouchaib Kaneb nach Selmsdorf gekommen. Ihr Equipment aus verschiedenen Schlaginstrumenten und zwei elektronischen Bass hatten sie selbst mitgebracht.

Mit Vorreden hielten sich die beiden Musiker nicht auf. Sie legten sofort mit rhythmischen Klängen los. Mit ihrer Mischung aus Rock, Jazz und Pop sowie Rhythmen, zu denen einfach jeder mitklatschen musste, nahmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Dazwischen lief Oded Kafri, der 2015 mit Christian von Richthofen „Drum of the World“ als offenen Zusammenschluss von Musikern gegründet hatte und seitdem in unterschiedlichen Besetzungen auftritt, vor die Zuschauer.

Rundfahrt mit dem Rio Grande Express

Sie ließen sich mitreißen und applaudierten voller Begeisterung. Mit Beifall hatten sie zuvor auch nicht bei den Auftritten der Musikgruppe „Sweet Voices“ aus Lübeck-Eichholz mit Schlagern und Oldies sowie den Mädchen des Tanzstudios „fideles“ aus Gadebusch gespart. Sie zeigten Tänzen zu Songs wie „They Don’t Care“ von Michael Jackson, „Can’t believe it“ des amerikanischen Rappers Flo Rida oder auch dem berühmten „Waka Waka“ von Shakira.

Neben den musikalischen Highlights hatte das Selmsdorfer Dorffest weitere Attraktionen zu bieten. So durften die Kinder zum Beispiel erstmals im Rio Grande Express mitfahren. Der begehrteste Platz dieser Kleinbahn des Selmsdorfers Mike Böttcher war natürlich der des Lokführers. Ihn hatte sich bei einer der Touren die zweieinhalbjährige Lou Havemann aus Niendorf gesichert. Außerdem konnten die Kids bei Inka Grote bei der Mal- und Bastelstraße kreativ werden oder sich von der Künstlerin aus Diedrichshagen im Gesicht bemalen lassen. Der fünfjährige Lias Kruse aus Klein Rünz hatte sich den Hai-Fisch ausgesucht. Auch auf den Ponys Kaspar und Wolke des Hofs Knoop aus Sülsdorf konnte geritten werden.

Dirk Hoffmann