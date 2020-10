Friedrichshagen

Die Karten für das Konzert mit dem Jazzmusiker Andreas Pasternack am kommenden Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche Friedrichshagen sind bereits komplett ausverkauft. Es gibt aber noch Karten für ein zweites Konzert am gleichen Abend um 19 Uhr per Vorbestellung und an der Abendkasse.

Kartenvorbestellungen telefonisch unter 0176 - 87 52 50 03 oder per E-Mail unter Pasternack-Konzert@gmx.de.

Von Annett Meinke