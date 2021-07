Wiligrad

Endlich wieder Jazz auf Schloss Wiligrad bei Schwerin. Andreas Pasternack und Band, die in Vor-Corona-Zeiten regelmäßig zu Gast beim Kunstverein Wiligrad waren, haben sich für Samstag, den 10. Juli angekündigt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Wenn das Wetter passt, soll das Konzert auf der Terrasse des Schlosses stattfinden.

Begrenzte Anzahl Karten

Wer das mit erleben möchte, sollte sich allerdings beeilen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Karten, die zudem ausschließlich im Vorverkauf erhältlich sind.

Der Kunstverein hat außerdem seine Galerie wieder ganz normal geöffnet – Dienstag bis Sonnabend, von 10 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr.

Jubiläumsausstellung

Zum 30-jährigen Bestehen des Kunstvereins ist noch bis zum 8. August die Ausstellung „Nord-Süd-Linie“ zu sehen. Zehn Künstler aus MV zeigen ihre Arbeiten, darunter Rainer Kessel aus Neu Nantrow und Lena Biesalski aus Hohen Viecheln. Zu sehen sind Malereien, Zeichnungen, Objekte, Grafiken, Fotografien und Skulpturen. Etliche Arbeiten sind auch käuflich zu erwerben.

Kartenbestellung für das Pasternack-Konzert und Nachfragen an den Kunstverein unter Telefon: 03 867 – 88 01 oder per E-Mail an: kunstverein_wiligrad@t-online.de

Von Annett Meinke