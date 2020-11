Grevesmühlen

Auch Pastorinnen suchen Trost in schwierigen Corona-Zeiten. Den finden sie nicht nur in ihrem „direkten Draht“ zu Gott, sondern vor allen Dingen auch im gegenseitigen, Abstand wahrenden Kontakt.

„Wer Seelsorge betreibt“, sagt Maria Harder, Pastorin der St.-Nikolai-Kirchengemeinde Grevesmühlen auf einem Herbstspaziergang über die Grevesmühlener Bürgerwiese mit Kollegin Claudia Steinbrück, Pastorin der Kirchengemeinde Herrnburg, „muss zuerst einmal gut für die eigene Seele sorgen. Nur, wenn ich mich, auch mit Hilfe von Freunden und Kollegen und im Gebet, mit meinen eigenen Sorgen auseinandersetze, die diese Pandemie auch in mir hervorruft, kann ich anderen gut beistehen.“

Der Angst ins Gesicht schauen

Ähnlich betrachtet Claudia Steinbrück die Situation. Bevor sie in diesem Frühjahr die langjährig vakante Pastorenstelle in Herrnburg antrat, war sie als Pastorin in der Gemeinde Kalkhorst tätig. Dort ließ man sie nur schweren Herzens ziehen. Kaum in Herrnburg angelangt, brach Corona aus. Die gebürtige Bützowerin weiß, dass viele, vor allem ältere Menschen, derzeit Angst haben.

„Verdrängen ist nicht die beste Lösung. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wovor genau man Angst hat. Davor, sich selbst anzustecken und vielleicht schwer zu erkranken oder zu sterben? Oder davor, andere anzustecken? Vielleicht auch vor beidem? Oder ist es die Einsamkeit, vor der man sich fürchtet?“ Erst wenn man sich klar darüber sei, was einen am meisten beängstige, sagt Steinbrück, könne man entscheiden, wie man am besten mit der Situation umgehe.

Es könne helfen, so die beiden Pastorinnen, mit den Einschränkungen und Kontaktverboten umzugehen, wenn man sich klar darüber ist, dass man in erster Linie die Menschen schützen möchte, die man liebt. Oder eben, dass die Menschen, die einen lieben, einen beschützen möchten und deshalb Distanz wahren. Weil man geliebt wird. „Tatsächlich kann es keine pauschalen Handlungsanweisungen in so einer Zeit geben,“, sagt Claudia Steinbrück. „Es kann sein, dass die Vereinsamung tausend mal schwerer wiegt als ein Kontakt mit anderen Menschen. Der auch dann, wenn man sich an alle Hygieneregeln hält, eben immer ein gewisses Restrisiko birgt.“

Kontakt Pastorin Maria Harder, Kirchplatz 4, 23936 Grevesmühlen, Tel.: 038 81 / 25 24 , Fax: 038 81 / 31 84 E-Mail: grevesmuehlen-nikolai@elkm.de, E-Mail: diedrichshagen@elkm.de Pastorin Claudia Steinbrück, Tel.: 038 821 / 600 29, Mobil-Tel.: 0176 / 22 73 88 79, E-Mail: herrnburg@elkm.de

Wer Besuch wünscht, bekommt ihn

Pastorin Harder sagt, dass sie jetzt, in diesem zweiten Corona-Lockdown, jeden in ihrer Gemeinde besucht, der sie darum bittet. Auch in Pflegeeinrichtungen geht sie. Doch die Verantwortung für diese Entscheidung könne sie niemandem abnehmen. „Wenn man mich anruft und sagt, ‚liebe Frau Harder, bitte kommen Sie‘, dann bin ich da. Mit Maske und Sicherheitsabstand.’“

Manchmal, sagt die Grevesmühlener Pastorin dann, sei sie erstaunt, wie aktuell manches aus längst vergangener Zeit gerade wieder erscheine. Sie erzählt von Martin Luther, der in einem Brief aus dem Jahr 1527, als die Pest in Wittenburg ausbrach, schrieb: „Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde. Wenn mein Nächster aber mich braucht, so will ich weder Ort noch Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen.“

Harder betont, dass sie, wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht glaube, dass das Coronavirus von Gott geschickt sei. „Zu Luthers Zeiten hatte man ein anderes Verständnis im Umgang mit Krankheiten.“ Was sie aber an dieser Textstelle wirklich berührt, ist die Art, wie Luther Seelsorge versteht. So, wie auch sie sie versteht.

Wie wollen wir leben?

Claudia Steinbrück begreift diese Zeit vor allen Dingen als Chance zur Reflexion. Die meisten Menschen würden zum ersten Mal – oder zumindest zum ersten Mal seit langer Zeit wieder - innehalten, gezwungenermaßen. Sie würden verstehen oder sich daran erinnern, dass nicht alles im Leben planbar und steuerbar sei. „Fragen, die man sich in solchen Zeiten auch stellen kann, sind: Wie will ich leben? Was ist wirklich wichtig für mich?“ Letztlich, so Steinbrück, sei das Leben immer endlich, auch wenn viele Menschen das vor Corona aus ihrem Bewusstsein verbannt hätten. Niemand wüsste letztlich, ob nun mit oder ohne Corona, wie lange er oder sie lebt.

Gottesdienste dürfen im zweiten Lockdown bisher noch stattfinden und finden auch nach wie vor statt, sagt Maria Harder. Wer ein Gespräch mit Maria Harder oder Claudia Steinbrück sucht, kann sich telefonisch oder per Mail einen Termin geben lassen, – gläubig oder nicht, die Pastorinnen hören zu und spenden Trost.

