Peer Oliver Nau macht in Schattin Kunst mit der Kettensäge

Miss Corona ist leicht zu identifizieren – dabei trägt sie gar keinen Mundschutz. Es ist die Frisur, die sie verrät: Stachelige rote Viren-Ausläuferspitzen – charakteristisch für Covid-19 – zieren ihr Haupt. Die Dame mit dem fröhlichen Antlitz ist die jüngste Arbeit des Holzbildhauers Peer Oliver Nau, und sie hat bereits einen neuen Besitzer gefunden. „Ein Sammler hat die Büste sofort gekauft“, sagt der Künstler.

Wer Peer Oliver Nau in seinem großzügigen Atelier in Schattin östlich von Lübeck in Nordwestmecklenburg besucht, sollte Zeit mitbringen und die Bereitschaft, in das Land der Fantasie einzutauchen. Denn was der 49-Jährige kunstvoll und äußerst filigran mit seinen Kettensägen gestaltet, ist so vielfältig, dass man gar nicht weiß, welche Skulptur man zuerst bewundern soll.

Nau legt sich bei seinen Arbeiten nicht auf ein bestimmtes Thema fest. Da stehen in der Ecke auf Stelen ein halbes Dutzend Frauenbüsten. Die farbenfrohen Damen mit den großen Augen und geschürztem Kussmund sind zweifellos ein gefälliger Hingucker, die dem Betrachter spontan ein Lächeln entlocken. Das liegt an den Frisuren, die unterschiedlich sind, aber doch etwas gemeinsam haben.

Mitfahrgelegenheiten

So hat sich bei einer der Grazien eine dicke Schildkröte in die blonden Haare gesetzt, das Haupt einer anderen ziert ein großer Taschenkrebs, eine dritte Dame scheint dagegen die Riesenkrake, die ihre Frisur bereichert, gar nicht wahrzunehmen. „,Mitfahrgelegenheiten’ habe ich diese Serie überschrieben“ sagt Peer Oliver Nau. „Was halt so passieren kann, wenn man beim Baden aus dem Wasser auftaucht“.

Ein Tor zu einer fantasievollen Welt: Peer Oliver Nau schafft kreative Skulpturen. Quelle: privat

Gegenüber der Damengruppe steht eine Frauenskulptur mit ausgebreiteten Armen unter einem Rosenspalier – die Blüten so detailgetreu wie die Falten in ihrem schwarzen Kleid. „Hommage an Edith Piaf“ hat Nau dieses Werk genannt. „Ich habe es zu ihrem 100. Geburtstag gefertigt“ sagt der freischaffende Künstler über die 1963 verstorbene französische Sängerin, die als „Spatz von Paris“ bekannt war.

Spatzen nehmen zwar keine Rolle bei Naus Werken ein, dafür eine ganze Reihe anderer Tiere. Zebras fast in Originalgröße, Löwen, ein Mops oder ein Ziegenbock gehören zu den Exemplaren. Oder Schwäne. „Schwanentornado“ hat der Künstler die raumfüllende Installation, eine Gruppe von 30 lebensgroßen Wasservögeln, betitelt, die unter anderem vor vier Jahren auf der „ NordArt“ in Büdelsdorf im Gleichklang harmonisch und anmutig durch die Halle schwebten.

Halb Mensch, halb Papagei

Und dann sind da noch die Wellensittiche. Von der Decke des Schattiner Ateliers schwebt raumübergreifend ein besonderes Exemplar: Halb Papageienvogel der Oberkörper, halb Mensch im weißen Tanzröckchen, scheint die Figur voller Dynamik zum Ballettsprung anzusetzen. Ein weiterer Vogel dieser Gattung liegt daneben auf dem Boden – auch dieser detailgetreu von den Federn bis zum Schnabel und den gebogenen Krallen.

Zur Person Peer Oliver Nau, Jahrgang 1971, ist diplomierter Holzgestalter, Diplom-Sportwissenschaftler und hat einen Master in „Art in Public Space and New Strategies“. Sein Kunststudium absolvierte er an der Bauhaus-Universität in Weimar, in den USA am Minneapolis College of Art and Design (MCAD) sowie an der Hochschule für Angewandte Kunst in Zwickau. Seine filigrane Kunst, geschaffen mit schweren Kettensägen, wurde schon in internationalen Ausstellungen in São Paulo und Chicago, in Österreich und Frankreich gezeigt. Und natürlich in vielen deutschen Städten. Naus Werke sind auch im öffentlichen Raum zu sehen. In Lübeck begrüßt seit einem Jahr die „Trommler“-Figur des Oskar Matzerath die Besucher im Foyer des Günter-Grass-Hauses. Mit seinen „Überzeichnungen“ gehört Nau zu den bekanntesten Holzbildhauern Deutschlands. Besucher können ihn in seinem Atelier in Schattin, Hauptstraße 2, besuchen. Es gibt keine festen Öffnungszeiten, Anmeldung unter 0174/328 87 83.

Das gilt ebenso für das große, fünf Meter lange Sittich-Exemplar, das Nau vor einigen Jahren aus massiver Eiche gestaltet hat: Das blau-weiß gescheckte Federkleid könnte nicht naturnaher aussehen. Warum der Riesenvogel auf dem Rücken liegt, sieht der Betrachter erst auf den zweiten Blick. Denn in angemessener Entfernung steht eine weitere Skulptur: ein kleines Mädchen mit einer Zwille in der Hand. Sein erschrockener Blick zeigt, dass es registriert hat, was es da mit seinem Spielzeug angerichtet hat . . . „Ooops“ heißt entsprechend dieses Werk.

Erste Erfahrung der Endlichkeit

Warum ausgerechnet Wellensittiche? Das sieht der Bildhauer ganz pragmatisch: „Der Vogel steht stellvertretend für andere Kleintiere. Ein Haustier hat fast jeder mal gehabt und erlebt, dass es irgendwann auch stirbt. Für viele Kinder ist das die erste Erfahrung, dass das Leben endlich ist“.

„Abgeschossener Sittich“. Quelle: privat

Und nicht immer nur schön. Das lebensgroße Kind etwa, das etwas verloren steht, hat den Kopf weit in den Nacken geworfen und scheint hemmungslos zu weinen. Den Grund findet man auf dem Boden: Ein großer Klecks Eis liegt da, die Hand, die die umgekippte Waffel hält, zeigt die Richtung. Der zweite und manchmal auch erst der dritte Blick bringen bei Naus Werken eben oft ganz neue Erkenntnisse.

