Grevesmühlen

Größer, moderner und vor allem konkurrenzfähiger präsentiert sich seit Donnerstag der neue Pennymarkt in Grevesmühlen. 946 Quadratmeter umfasst die Verkaufsfläche inzwischen. Bereits am ersten Tag war der Andrang groß, der Parkplatz seit dem frühen Morgen gut gefüllt. Auch hier gilt: Parkuhr einlegen, sonst gibt es ein Ticket wie auf den Parkplätzen der übrigen Supermärkte in Grevesmühlen auch.

In der Innenstadt wird die Entwicklung der Supermärkte und Discounter mit Argwohn beobachtet, denn auch Norma will seinen Markt erweitern. Zwar gibt es von Seiten der Stadt die Auflage, dass die Märkte auf der „grünen Wiese“ wie die Händler am Stadtrand auch bezeichnet werden, keine innenstadtrelevanten Waren in großem Umfang anbieten sollen – nur kontrolliert wird das nicht.

Michael Prochnow