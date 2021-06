Die Pension „Stadtrandzimmer“ in Herrnburg gibt es erst seit Ende 2019. Aufgrund der Pandemie konnte Betreiber Karl Borrmann nur eingeschränkt öffnen. Der Nordwestmecklenburger blickt trotzdem sehr optimistisch nach vorn, nicht zuletzt nach einem Besuch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Sonntag.

Karl Borrmann in einem seiner elf Zimmer in der Pension Stadtrandzimmer in Herrnburg Quelle: Michael Prochnow