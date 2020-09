Perlin

„Kleine Gemeinde setzt sich zur Wehr“, titelte die OZ am 14. September 2010. Hierbei geht es um die Gemeinde Perlin mit knapp 400 Einwohnern. Deren Bürgermeister Hans- Heinrich Franck zog vor das Verwaltungsgericht Schwerin. Perlin war somit die erste Gemeinde im Land, die sich gegen das Finanzausgleichsgesetz zu stemmen versuchte.

Im Detail sah die Gemeinde ihr verfassungsrechtlich verankertes Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt. Nach der Zahlung der Kreisumlage in Höhe von 43,67 Prozent (für Perlin waren das rund 96 000 Euro) bleiben Bürgermeister Franck nämlich nur noch weniger als fünf Prozent der Einnahmen für freiwillige Aufgaben.

Anzeige

„Wenn wir nicht klagen, haben wir gleich verloren“

Die Kreisumlage erheben Landkreise von Städten und Gemeinden in ihrem Gebiet für Aufgaben, die sie für alle leisten. „Wir sind schlicht und ergreifend nicht einmal mehr in der Lage, alle Straßen zu erhalten“, sagte er Bürgermeister seinerzeit im OZ-Interview. „Wenn wir klagen, haben wir die Chance, zu gewinnen. Wenn wir nicht klagen, haben wir gleich verloren.“

Weitere OZ+ Artikel

Drei Jahre später: 45 000 Euro fehlten allein im Jahr 2013 im Haushalt Perlins. Und das, obwohl die Gemeinde gespart und bereits alle Steuern erhöht hatte. Am Ende gaben das Verwaltungsgericht Schwerin und nach Berufung des Landeskreises auch das Oberverwaltungsgericht Greifswald der Gemeinde recht. Der Landkreis hätte die Gemeinde hören müssen, ob die finanzielle Mindestausstattung nach Abzug der Kreisumlage gewährleistet ist.

Kreisumlage kann nicht nachträglich korrigiert werden

Der Jubel in Perlin war zunächst groß – bis der Landkreis vor Gericht zog. Eine Entscheidung hatte dann das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu treffen. Das wies den Fall zurück ans Oberverwaltungsgericht, weil das die Frage umgangen sei, wie viel Geld der Gemeinde am Ende nach Abzug der Kreisumlage tatsächlich bleiben müsse. Somit geht der Kreisumlage-Streit in die Verlängerung.

Lesen Sie auch: Wissen Sie noch... – als aggressive Kolkraben Kälber in Glasin töteten?

Das Landesrecht in Mecklenburg-Vorpommern regelt nicht, wie hoch die Belastungsgrenze der Gemeinden ist. Das Innenministerium prüft nun eine Änderung von Finanzausgleichsgesetz ( FAG) und Kommunalverfassung. Gutachter prüfen in diesem Zusammenhang, ob es zulässig wäre, eine Regelung zu schaffen, die es Landkreisen erlaubt, Fehler in Haushaltssatzungen auch nach Ablauf des Jahres zu heilen.

Lesen Sie auch: Marina Hohen Wieschendorf vor zehn Jahren: Ehemaliger Investor musste 3,7 Millionen Euro zurückzahlen

An dieser Schwelle war der Kreis Nordwestmecklenburg gescheitert. Der hatte versucht, den Konflikt um die Kreisumlage der Gemeinde Perlin aus dem Jahr 2013 mit einer im Jahr 2018 erlassenen Änderungssatzung zu heilen. Das Gericht erklärte dies für unwirksam und argumentierte: Die Kreisumlage kann nicht nachträglich korrigiert werden. Das sieht Perlins Bürgermeister als „Sieg für die Demokratie“.

Von Jana Franke