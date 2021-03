Grevesmühlen

Der Personalrat der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg wirft Landrätin Kerstin Weiss (SPD) sowie weiteren Führungskräften des Landkreises Fehler im Umgang mit den Mitarbeitern vor. Wie aus einem internen Bericht des Gremiums, der der Redaktion vorliegt, hervorgeht, sei das Verhältnis zwischen den Führungskräften und dem Personalrat nach wie vor angespannt. Ein vertrauensvoller Umgang sei nicht möglich. Der Vorwurf ist nicht neu, auch bei den

vorherigen Berichten des Personalrates stand Kerstin Weiss in der Schusslinie.

Dass der Bericht knapp einen Monat vor der Landratswahl – Kerstin Weiss stellt sich erneut zur Wahl – an die Öffentlichkeit gerät, ist vermutlich kein Zufall. Die Chefin der Verwaltung, in der inklusive Außenstellen rund 800 Mitarbeiter beschäftigt sind, stellt sich gegen die Vorwürfe. In einem offenen Brief nimmt sie Stellung. Personalrätin in der Kreisverwaltung ist Martina Enskat.

Diskussion um Homeoffice

Darin dankt sie allen Mitarbeitern vor allem für die Arbeit im vergangenen Jahr, das aufgrund der Pandemie völlig neue Herausforderungen mit sich brachte. Darunter auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Der Personalrat moniert, dass es nach wie vor keine verbindliche Grundlage für die Arbeit im Homeoffice gebe, sondern lediglich einen Leitfaden.

Kerstin Weiss dazu: „Es wurden bestehende Ressourcen genutzt und teilweise Handlungsanweisungen verändert, um mit den sich bietenden Möglichkeiten ein möglichst umfangreiches mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Teilweise wurden die Personenbindungen der mobilen Endgeräte aufgehoben, um möglichst vielen Mitarbeitenden die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten zu geben. Soweit möglich, wurden zusätzliche Geräte angeschafft bzw. aus anderen Verwaltungsbereichen, z. B. dem Kreismedienzentrum, Geräte für die Kernverwaltung zur Verfügung gestellt.“ Gleichzeitig sei die Rahmenarbeitszeit ausgeweitet worden, um die Zahl der anwesenden Mitarbeiter zu reduzieren.

21 Krankentage pro Mitarbeiter

Zum Thema Krankenstand, laut Personalrat liege der bei 21,08 Tagen pro Beschäftigtem – anders ausgedrückt, jeder Mitarbeiter war rund vier Wochen krank – über dem Bundesdurchschnitt. Auch hier betont Kerstin Weiss, dass der Wert stimme, aber seit einigen Jahren rückläufig sei. In Sachen Führungsstil wehrt sich die Landrätin vehement gegen die Vorwürfe, die der Bericht enthält.

Vor allem stellt sie die Frage, wie ein respektvoller Umgang, den der Personalrat fordere, angesichts von Argumenten, wie „Hartleibigkeit der Dienststelle (Landrätin, Anm. d. Red.)“, oder Sätzen im Bericht, wie zum Beispiel „Solange auch Herumschreien, Respektlosigkeit und Intransparenz noch immer als Führungsqualitäten akzeptiert werden, wird die Kreisverwaltung insofern nur schwer in der Moderne ankommen und das Betriebsklima zu wünschen übrig lassen.“, sei es schwierig, einen vertrauensvollen Umgang herzustellen. Und genau den wünsche sie sich.

