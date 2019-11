Petersberg/Ollndorf

Sind 30 Jahre Mauerfall nur der Anlass für Feierlichkeiten, auf denen Politiker auftreten? In Petersberg bei Schönberg ist das Jubiläum am 9. November der Grund für ein großes privates Fest. „Wir feiern wieder groß den Mauerfall“, kündigt Bärbel Schröder-Ostmann an. Sie freut sich: „Die Resonanz ist ries...