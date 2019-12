Petra Rappen aus Nordwestmecklenburg sagt Tschüs nach 29 Jahren

Jede Frage eines Journalisten an den Landkreis Nordwestmecklenburg ist zuerst auf dem Tisch von Petra Rappen gelandet. 29 Jahre lang war sie die Stimme des Landratsamtes und dienstälteste Pressesprecherin einer öffentlichen Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern. Nun geht sie in den Ruhestand.