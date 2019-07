Boltenhagen

Die erste Sitzung der Gemeindevertretung in Boltenhagen nach der Wahl begann gleich mit einem Eklat. Als ältester Gemeindevertreter hatte Dietmar Lehmann ( AfD) die Sitzung eröffnet. Nachdem Christian schmiedeberg ( CDU) als bisheriger Bürgermeister seinen Nachfolger Raphael Wardecki (Grüne) ernannt hatte, ergriff Lehmann erneut das Wort und begann damit, den bisherigen Gemeindevertretern für ihre Arbeit zu danken.

Dietmar Lehmann (72) Kaufmann aus Boltenhagen von der AfD. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-WIS

Dann holte er jedoch zum verbalen Rundumschlag aus. „Viele Bürger wollten eine Beteiligung zum Bau der Dünenpromenade“, setzte er an. Darauf stellte Christian Schmiedeberg einen Antrag zur Geschäftsordnung, um diese Rede zu beenden. Doch Lehmann setzte fort, verwies dabei auf die Kommunalverfassung, die Raphael Wardecki sofort aufschlug. „Das hat zum politischen Erdbeben in Boltenhagen geführt“, hörte man Lehmann noch sagen. Er wurde dann aber von Wardecki zur Ordnung gerufen und im voll besetzten Festsaal entlud sich der Ärger der Zuschauer über Lehmann in Pfiffen und Buhrufen.

Raphael Wardecki setzte die Sitzung fort mit den Worten: „Ich habe die Erwartung, dass wir hier gut zusammen arbeiten.“ Zum ersten stellvertretenden Bürgermeister wählten die Ggemeindevertreter Christian Schmiedeberg ( CDU). Zweite Stellvertreterin wurde Beatrix Bräunig ( SPD). Für beide Posten hatte Günther Stadler (Grüne) auch Kay Grollmisch (FUB) vorgeschlagen, der aber keine Mehrheit erhielt.

Malte Behnk