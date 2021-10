Grevesmühlen

40 pflegebedürftige Patienten verlieren ab dem 15. Oktober ihre Pflege. Der Pflegedienst Moll aus Grevesmühlen hat ihnen „aus Kapazitätsgründen“ den Pflege- und Betreuungsvertrag gekündigt. Betroffen sind vor allem Patienten aus Brook, Grieben, Bernstorf, Boltenhagen, Beckerwitz, Hohenkirchen und Gressow.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Pflegedienst die vierwöchige Kündigungsfrist offenbar nicht eingehalten hat. Die Kündigung ist auf den 21. September datiert, bei einigen Patienten war sie aber erst am 25. September im Briefkasten.

Patienten und Angehörige sind verzweifelt

Patienten und Angehörige sind verzweifelt. „Seit Samstag klingelt bei uns das Telefon heiß“, berichtet Annett Wiechmann vom ambulanten Pflegedienst des DRK in Boltenhagen. „Wir versuchen natürlich, da so viel wie möglich aufzufangen, brauchen aber ein paar Tage Zeit“, versichert DRK-Kreisvorstand Ekkehard Giewald. Auch wenn man personell bereits voll ausgelastet sei, fühle das DRK sich den Patienten verpflichtet, die jetzt hilflos dastünden.

„Wir sind Tag und Nacht zu Vorstellungsgesprächen bereit“, wirbt Giewald. „Eine Vollzeitpflegefachkraft bekommt bei uns ein Einstiegsgehalt von 3000 Euro, aber auch ungelernte Hilfskräfte dürfen sich jederzeit gern bewerben.“

„Ich kann nichts anbieten, was ich nicht sicherstellen kann.“

Mit Personalmangel begründet Geschäftsführer Thomas Moll die jüngsten Kündigungen. „Ich verstehe die Verzweiflung der Patienten, aber ich muss auch die Schwestern schützen und kann sie nicht endlos Überstunden machen lassen“, sagt der Pflegedienstleiter. Er habe Verantwortung gegenüber seinen 500 Patienten und den 150 Mitarbeitern. Und einer wachsenden Zahl immer pflegebedürftigeren Patienten stünden immer weniger Pflegefachkräfte gegenüber.

Thomas Moll, Pflegedienst Moll Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

„Der Pflegebedarf unserer Patienten steigt stetig, die Wege sind zu lang“, so Moll. Darum habe er seinen Radius um zwei bis vier Kilometer verkleinert. Die Entscheidung habe ihm schlaflose Nächte bereitet, aber: „Ich kann nichts anbieten, was ich nicht sicherstellen kann.“

„Das wird noch schlimmer werden“

Er warnt: „Das ist erst der Anfang. Das wird noch schlimmer werden.“ Er sei auch nicht der erste Anbieter, der in größerem Umfang Kündigungen aussprechen müsse, beteuert Moll. Selbst in der Stadt bekäme man kaum noch einen Pflegedienst und hier auf dem Land kämen die langen Wege noch erschwerend hinzu. Bei Moll bilde man bereits Pflegepersonal aus, aber das reiche nicht. Mehr Fachkräfte müssten ausgebildet, die Arbeit müsse besser bezahlt und die langen Wege auf dem Land müssten realistisch vergütet werden.

Kündigungsfrist nicht gewahrt

Die jetzt gekündigten Patienten empören sich vor allem über die Kurzfristigkeit der Kündigung. Frühestens am 22. September hätte die schriftliche Kündigung bei den ersten Patienten eingehen können. Mit einer vierwöchigen Kündigungsfrist wäre diese dann erst zum 20. Oktober wirksam. Eine Patientin berichtet, noch am 17. September ein verändertes Angebot über eine Pflegedienstleistung von Herrn Moll bekommen zu haben und keine zwei Wochen später wie aus dem Nichts die Kündigung. „Das muss er doch am 17. schon gewusst haben!“

Auch heute noch wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage mit den Worten, „wir versorgen Sie in Grevesmühlen und Umland sowie im gesamten Klützer Winkel“. Kein Wort auf der Homepage davon, dass man eigentlich gar keine Kapazitäten für neue Patienten hat und einige Orte gar nicht mehr bedienen wird.

Bei der Pflegekasse AOK Nordost erfuhr man erst über die OZ-Anfrage von der Massenkündigung. Üblicherweise muss der Pflegedienst Kündigungen in diesem Umfang bei der Pflegekasse anzeigen. „Nach unserem Kenntnisstand endet die Pflege für die Patienten erst Mitte Dezember“, so Pressesprecher Markus Juhls. „Wir werden uns jetzt mit einem Überleitungsmanagement darum kümmern, wie die Patienten, die bei uns versichert sind, künftig versorgt werden. Das passiert zusammen mit dem Pflegestützpunkt.“ Dass Pflegedienste aufgrund personeller Engpässe Probleme bekämen, passiere leider immer wieder, so Juhls.

Das Problem ist politisch

„Es ist ja keine Überraschung, dass es mit einem Mal so viele Menschen im pflegebedürftigen Alter gibt“, bringt es der DRK-Mann Giewald auf den Punkt. „Und der Trend wird sich weiter fortsetzen.“ Ehrlicherweise müsse man sagen, dass die Politik das Problem bereits erkannt und begonnen habe, umzusteuern.

Ekkehard Giewald vom DRK Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

So sei beispielsweise die Ausbildung in der Krankenpflege bereits kostenfrei geworden. „Von der neuen Bundesregierung erwarte ich eine deutlich bessere Bezahlung der Fachkräfte und gleichzeitig eine bessere Vergütung für die Pflegedienstleistungen durch die Pflege- und Krankenkassen.“

„Wenn kein Personal da ist, hilft auch eine Gehaltserhöhung nicht“

Die frisch gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt ist selbst Führungskraft in der der Pflege. Sie weiß: „Auf dem Land sind die Mitarbeiter mehr auf der Straße, als am Pflegebedürftigen.“ Sie versteht, dass die Pflegedienstleister sich möglichst auf ein Ballungsgebiet konzentrieren wollen. Die Forderung nach mehr Geld sei zu kurz gedacht.

Simone Borchardt, Pflegeleitung und CDU-Bundestagsabgeordnete Quelle: privat

„Wenn kein Pflegepersonal da ist, hilft auch eine Gehaltserhöhung nicht“. Sie will lieber über neue Versorgungsmodelle nachdenken, wie etwa der Erhöhung des Pflegegelds für Angehörige oder die Förderung von Wohngemeinschaften. „Vor allem die Pflege durch Angehörige muss stärker wertgeschätzt und unterstützt werden“, so Borchardt.

Von Annabelle von Bernstorff