Pflegeheim Schönberg: Endlich wieder Sport und Bingo in größeren Gruppen

Schönberg

Der Alltag, wie man ihn vor der Corona-Pandemie kannte, ist in der DRK-Wohnanlage „Am Oberteich“ in Schönberg noch nicht wieder eingekehrt, obwohl die Bewohner und die Mitarbeiter zum größten Teil gegen das Virus geimpft sind. Drei Monate nach der letzten Injektion geht es nur langsam bergauf.

Die Ein- und Ausgänge sind nach wie vor so geschlossen, dass von außen geklingelt und auch von innen das Personal zum Öffnen gebeten werden muss. Aufgrund der Pandemie ist das noch immer vorgeschrieben. Wer mit einem Termin in die Wohnanlage eingelassen wird, muss einen Schnelltest auf das Coronavirus machen.

Soldat macht 30 Abstriche pro Tag

Den nimmt momentan der Oberstabsgefreite Marvin Mundt von Besuchern, aber auch von den Mitarbeitern der Einrichtung. Für drei Wochen war er zugeteilt und davor hat ein anderer Soldat das Testen übernommen. Marvin Mundt nimmt einen Abstrich aus dem Rachen und aus der Nase, gibt ihn in eine Lösung und tropft die auf einen Teststreifen. Nach 15 Minuten hat so jeder die Sicherheit, ob man sich angesteckt hat oder nicht. „Etwa 30 Tests mache ich so pro Tag“, sagt der Soldat, der sonst in Eutin stationiert ist. „Bisher war noch kein Positiver dabei“, sagt er.

In der DRK-Wohnanlage „Am Oberteich“ in Schönberg dürfen wieder mehr Besucher empfangen werden. Oberstabsgefreiter Marvin Mundt machte Schnelltests. Quelle: Malte Behnk

Zwei Besucher pro Tag

Die Reglungen für Besuche in der Wohnanlage wurden erst am 1. April etwas gelockert. Bis dahin durfte für 14 Tage nur eine Person als Besucher benannt werden. Jetzt ist es so, dass zwei Besucher pro Tag und Bewohner erlaubt sind. „Wir könnten auch vier zulassen, dass so etwas vorkommt ist aber sehr unwahrscheinlich“, sagt Einrichtungsleiterin Silke Buchfink. Außerdem können Angehörige in Absprache mit den Wohngruppen auch Bewohner für Spaziergänge oder Ähnliches abholen.

Begrenzter Einsatz der Soldaten

Mehr Besucher im Haus würden auch mehr Aufwand bedeuten, was die Schnelltests am Eingang betrifft. „Momentan haben wir bis zum 16. April noch Unterstützung von der Bundeswehr. Ob es danach aber so weitergeht, weiß ich gar nicht“, sagt Silke Buchfink. Sie habe die Information bekommen, dass der Katastrophenschutz des Landkreises keinen weiteren Einsatz von Soldaten in Pflegeheimen vorsieht.

Die DRK-Wohnanlage „Am Oberteich“ in Schönberg. Nach Impfungen geht es nur langsam bergauf. Quelle: Malte Behnk

Drohen Überstunden?

„Dann müssten wir wieder mit dem eigenen Personal testen. Das heißt, wir aus der Verwaltung würden das zum Teil übernehmen und das Pflegepersonal nach dem Dienst“, sagt Buchfink und sieht hohe Belastungen durch Überstunden auf die Mitarbeiter zukommen. Es gebe auch die Möglichkeit, ein mobiles Testteam zum Beispiel von den Johannitern anzufordern. „Dann müssten wir aber nicht nur die Tests an sich zahlen, sondern auch für die Dienstleistung“, so die Einrichtungsleiterin. Um das eigene Personal nicht zu belasten, könnten Besucher auch aufgefordert werden, einen negativen Test aus einem Testzentrum vorzulegen. „Das wäre jetzt auch schon möglich, hat aber noch niemand gemacht“, sagt Silke Buchfink.

Testhelfer gesucht Die Bundesagentur für Arbeit sucht Personen, die sich als freiwillige Tester melden möchten. Der Kontakt erfolgt über die Hotline der Bundesagentur für Arbeit: 0800 4 555532 (gebührenfrei) montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Mehr Informationen: https://www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe Kurse für Testhelfer bietet das DRK in Grevesmühlen an. Informationen unter 038 81 / 75 950 oder per Mail an info@drk-nwm.de.

Verlängerung der Bundeswehrunterstützung

Tatsächlich läuft die Unterstützung der Bundeswehr in der Schönberger Einrichtung am 16. April aus, wie der Landkreis informiert. Eine Verlängerung sei aber bereits beantragt. Diese kann jeweils um maximal drei Wochen erfolgen, dann also bis zum 7. Mai. Die Signale von Seiten der Bundeswehr sind positiv, dass diese Verlängerung erfolgen kann. Auch der Landkreis weist aber darauf hin, dass das größer werdende Netz an Testzentren genutzt werden soll, auch um Tests direkt in den Heimen möglicherweise zu ersetzen. Darauf habe der Katastrophenschutz hingewiesen.

Wiedersehen in größeren Gruppen

Dennoch hat sich durch das Impfen für die Bewohner der Wohnanlage schon ein bisschen zum Besseren gewendet. „Aktivitäten wie Gedächtnistraining, Sport mit dem Schwungtuch, Kegeln oder Bingo können jetzt wieder außerhalb der festen Kohorten aus den Wohngruppen stattfinden“, sagt Pflegedienstleiterin Stefanie Glaser. „Da gab es teilweise schon Wiedersehensfreude, weil sich einige lange nicht getroffen hatten“, sagt sie.

Herrentagsfrühstück ist erlaubt

„Auch für den Herrentag am 13. Mai ist die Entwicklung gut“, sagt Stefanie Glaser. „Da machen wir für die Herren aus dem Haus ein gemeinsames Frühstück, das nun stattfinden kann. Da die Männer in den Wohngruppen verteilt sind, wäre das sonst blöd gewesen“, sagt die Pflegedienstleiterin. Auch ein Konzert wird es am 26. Mai geben, wen Entertainer Danny Buller das Pflegeheim besucht

Wenig Änderung für Mitarbeiter

Für die Mitarbeiter im Haus „Am Oberteich“ hat sich nach den Impfungen allerdings noch weniger geändert. „Es müssen sich alle dreimal die Woche testen lassen – trotz Impfung. Es müssen auch alle den ganzen Tag über ihre Maske tragen – trotz Impfung. Das belastet vor allem, wenn es warm ist“, sagt Stefanie Glaser. „Es ist aber auch für die Bewohner mit Demenz schwierig, dass das Gesicht bedeckt ist und sie nicht sehen, ob wir Lächeln. Das gilt auch für diejenigen, die schwer hören und sonst von den Lippen lesen.“

Politik entscheidet zu kurzfristig

Von daher wäre es schön, wenn irgendwann wieder ganz ohne Schutzmasken gearbeitet werden könnte. „Am wichtigsten wäre aber, wenn die Politik nicht so kurzfristige Umsetzungen neuer Verordnungen vorgeben würde“, sagt Silke Buchfink. „Momentan werden immer wieder Verordnungen am Freitag oder Sonnabend veröffentlicht, die wir dann montags umsetzen sollen, auch wenn wir dafür neue Konzepte erstellen oder vorhandene überarbeiten müssen.“ Das könnte sich durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes eventuell verbessern.

Von Malte Behnk