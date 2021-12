Grevesmühlen

Die steigenden Coronazahlen im Land sorgen auch über Weihnachten dafür, dass das „normale“ Leben noch längst nicht eingekehrt ist. Unter anderem betroffen davon sind die Alten- und Pflegeheime.

Eine Angehörige einer Bewohnerin des DRK-Heimes in Klütz (Kreis Nordwestmecklenburg) ist enttäuscht über die Regelungen, die dort gelten, wenn die Senioren Heiligabend außerhalb der Einrichtung bei ihren Familien verbringen. „Man hat mir gesagt, dass unsere Oma danach fünf Tage auf ihrem Zimmer bleiben muss aus Sicherheitsgründen“, berichtet die Frau, die anonym bleiben möchte.

Sie habe durchaus Verständnis für verschiedene Maßnahmen. „Aber wir sind alle dreifach geimpft in der Familie, ich mache mir mehr Sorgen um die ungeimpften Pflegekräfte in den Einrichtungen.“

Die Tatsache, dass die Großmutter nach dem Familienbuch außerhalb des Heimes fünf Tage lang keinen Kontakt zu den anderen Bewohnern haben dürfe, sei aus ihrer Sicht eine Katastrophe. „Wie sollen wir uns über Weihnachten freuen, wenn danach diese Isolation ansteht?“

Tests in den Wohnanlagen

Ganz so dramatisch sieht die Leitung der Klützer Einrichtung die Maßnahmen nicht. „Wir haben normal offen“, sagt Dirk Sauer, Pflegedienstleiter der DRK-Wohnanlage „Uns Hüsung“ in Klütz. „Normal offen“ bedeutet derzeit in den Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, dass Besucher auf Corona getestet werden müssen.

Das können sie in der DRK-Wohnanlage in Klütz montags bis freitags mit Unterstützung von Soldaten der Bundeswehr machen lassen. An den Weihnachtsfeiertagen wird dieser Service nicht angeboten. Testen lassen können sich Besucher aber in allen Testzentren in der Region. Die Tests in der DRK-Wohnanlage vom 24. Dezember gelten auch noch am 25. Dezember.

„Bewohner dürfen nach Hause“

„Bewohner dürfen nach Hause“, sagt Dirk Sauer. Allerdings würden nur wenige die Wohnanlage verlassen, um Weihnachten bei Angehörigen zu verbringen. Nach der Rückkehr der Senioren versuchen die Mitarbeiter der Einrichtung, sie im Interesse der Gesundheit aller, vorerst von anderen Bewohnern zu trennen. Die Rückkehrer nehmen an fünf Tagen nicht am gemeinsamen Essen teil. Der Pflegedienstleiter erklärt: „Es ist keine Isolation und keine Quarantäne.“ Bewohner können auf Wunsch auch wieder zu den Angehörigen, die Angehörigen können die Bewohner besuchen.

In der DRK-Wohnanlage „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen können sich Besucher am 24. Dezember von 9 bis 11.30 Uhr testen lassen sowie an beiden Feiertagen von 13 bis 14.30 Uhr. Bewohner, die zu Hause waren, werden nach Auskunft des Leiters Werner Pfeifer nicht von den anderen getrennt, es sei denn, sie zeigen Krankheitssymptome. Mitarbeiter weisen die Angehörigen darauf hin, dass auch beim Besuch an Weihnachten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen einzuhalten sind.

In Schönberger Heim Tests für Besucher an zwei Tagen

In der DRK-Wohnanlage „Am Oberteich“ in Schönberg können sich Besucher am 24. und 26. Dezember von 9 bis 11 Uhr testen lassen, am 25. Dezember nicht. Rückkehrer werden nicht von den anderen Bewohnern getrennt.

Das gilt auch für das Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen. Leiterin Cindy Reichert bittet die Angehörigen darauf zu achten, dass auch bei Besuchen der Senioren zu Hause die allgemeinen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden und alle geimpft oder genesen sein sollten. Das Ziel auch hier: verhindern, dass eine Infektion ins Haus getragen wird.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern dürfen Bewohner von Pflegeeinrichtung pro Tag maximal drei Besucher empfangen. Diese Regelung gilt laut einer Verordnung des Landes bis 28. Dezember.

Von Jürgen Lenz