Herrnburg

Für Karl Brüning aus Herrnburg ist immer Pilzsaison. „Normalerweise fange ich im Januar an, Pilze zu sammeln, und höre im Dezember auf“, berichtet der 69-Jährige. Pilze sucht er vor allem in Herrnburg und Umgebung, aber auch in seiner früheren Heimat, der Prignitz. Seit 15 Jahren ist er Mitglied des Pilzvereins Rehna. Zur DDR-Zeit war er geprüfter Pilzverkäufer. Er erinnert sich: „Mit der Bescheinigung konnte ich in die Kaufhalle gehen und Pilze verkaufen.“ Mittlerweile hat Karl Brüning über 100 verschiedene Sorten verspeist. Der Schelm kommt in ihm hoch, als er sagt: „Wenn ich eine neue Sorte esse, dann mache ich es alleine.“ Irgendwann ist aber auch für ihn genug. Wenn er dreimal in einer Woche Pilze isst, dann reicht das.

Am liebsten genießt er Pfifferlinge, Morcheln und Steinpilze. In die Wälder geht Karl Brüning nicht nur, um Pilze zu finden. Er sagt: „Ich bin immer gerne in der Natur.“ Deshalb angelt er auch gerne.

Von Jürgen Lenz