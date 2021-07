Die Piraten in Nordwestmecklenburg spielen in diesem Sommer – als eines der wenigen Freiluft-Theater in MV. Zur Besetzung gehören neben Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen unter anderem Anouschka Renzi und Dustin Semmelrogge. Es bleibt nur noch wenig Zeit bis zur Premiere am 23. Juli. Wir haben nachgeschaut, wie es bei den Proben zugeht.