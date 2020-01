Grevesmühlen

In der neuen Spielzeit des Piraten Open Airs sind wieder große Namen im Theater an der Schweriner Landstraße dabei. Mit Anouschka Renzi und Rocco Stark stehen zwei alte Bekannte auf der Bühne. Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern der Taverne im Theater, als Intendant Peter Venzmer Ende der vergangenen Spielzeit mit einem Schmunzeln ankündigte, dass sich 2020 einiges ändern würde.

Diverse Namen waren im Gespräch, das Plakat, das Ende 2019 auftauchte und die Spielzeit 2020 ankündigte, zeigte eine ganze Reihe bekannter Gesichter. Am Ende fiel die Entscheidung auf Anouschka Renzi, die bereits 2015 an der Seite von Peter Bond ein Gastspiel in Grevesmühlen gab, und auf Rocco Stark, der ebenfalls bereits im Theater an der Schweriner Landstraße begeisterte. Dustin Semmelrogge, Sohn von Martin Semmelrogge, ist ebenfalls schon in Grevesmühlen aufgetreten und spielt seine siebte Saison.

Mehr als 60 000 Zuschauer sind das Ziel

„So ist das Geschäft, wir haben viele Anfragen von Schauspielern, das geht das ganze Jahr hindurch“, berichtet Intendant Peter Venzmer. „Jetzt haben wir eine sehr gute Truppe zusammen mit erfahrenen Schauspielern.“

Die inzwischen 16. Episode der Abenteuer des Capt’n Flint, „Ein Abenteuer vor dem Wind“, soll wieder mehr als 60 000 Zuschauer anlocken. Dass diese Zahl erreicht wird, dessen ist sich Peter Venzmer ziemlich sicher.

Diese Promis waren schon in Grevesmühlen mit dabei!

Denn die Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten haben gezeigt, dass die Piraten zum einen auf ihr Stammpublikum setzen können, zum anderen dauert die Saison 2020 eine Woche länger als im Vorjahr. „Die Voraussetzungen sind gut“, betont der Intendant. Denn neben den prominenten Neuzugängen verfügt das Theater über ein bewährtes Team mit einer Mischung aus gestandenen Schauspielern und hoffnungsvollen Nachwuchskräften.

Die wichtigsten Daten zur Spielzeit 2020 Die Premiere des neuen Abenteuers „Ein Königreich vor dem Wind“ findet am 19. Juni statt und endet am 5. September mit der Comedy-Veranstaltung. Ein actiongeladenes Abenteuer mit einer Prise Romantik erwartet den Theaterbesucher dienstags bis samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr. Der Ausflug in die Grevesmühlener Karibikdauert circa zweieinhalb Stunden. Der Marktplatz von Maracaibo öffnet an den Spieltagen um 17 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr. Tickets können schon jetzt unter Tel. 03881/75 66 00 (Mo.-Fr. 10 – 16 Uhr) oder online auf www.piratenopenair.de gebucht werden.

Benjamin Kernen als Regisseur und Hauptdarsteller

Die Titelfigur spielt wie in den vergangenen Jahren Regisseur Benjamin Kernen. Long John Silver ist wieder mit von der Partie und wird von Michael Heuel verkörpert. Weiter zur Mannschaft gehören Billy Bones, gespielt von Tim Forssmann. Spike wird dargestellt von Christopher Aiello.

Eine neue Figur in der Abenteuerreihe ist der Bootsmann Pew, der von Jens Haack zum Leben erweckt wird. Die Frau an Flints Seite, Anne Bonny, wird von Stefanie Darnesa gespielt.

Gero Bergmann mit einer neuen Rolle 2020

Monic Thiele spielt die souveräne Unternehmerin Felicitas. Quelle: Michael Prochnow

Ebenfalls zur Schiffsmannschaft gehört Glasspool, für diese Rolle ist Ron Kochanski zum Piratentheater nach Grevesmühlen zurückgekehrt. Die Tavernenbesitzerin ist das „Grevesmühlener Gesicht“ des Theaters, Schauspielerin Monic Thiele spielt die souveräne Unternehmerin Felicitas. Von den Fans geliebt wird auch Marc Zabinski, der in seiner Rolle als niederländischer Bänker „Nimm van den anderen“ für reichlich Unterhaltung auf der Bühne sorgt.

Nicht fehlen darf auf Gero Bergmann, der erste Capt’n Flint übrigens bei der Premiere 2005, der in dieser Spielzeit eine neue Rolle als „Blacky“ einnimmt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein.

Rocco Stark ist zurück beim Piraten Open Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Vor allem Rocco Stark dürfte einige Fans in den Norden und ins Theater locken. Der Schauspieler, der unter anderem in Boltenhagen eine Boutique betreibt und erst vor kurzem sein neues Buch veröffentlicht hat, hatte im vergangenen Jahr immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Einer Traumhochzeit auf Schloss Bothmer folgten ein öffentlicher Rosenkrieg und eine medienwirksame Wanderung von Berlin nach Süddeutschland mit dem Ziel, die Beziehung wieder zu kitten.

Anouschka Renzi, die in Berlin lebt und neben Auftritten in diversen Fernsehformaten vor allem Theaterrollen übernimmt, hatte durch ihren medialen Streit mit Moderatorin Désirée Nick für ziemliches Aufsehen gesorgt. Nick hatte 2003 Renzis Schönheitsoperationen aufgegriffen und sie nach Renzis zweitem Playboy-Auftritt in ihrer Varietéshow verarbeitet.

Lesen Sie auch:

Von Michael Prochnow