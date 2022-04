Piraten Open Air Grevesmühlen: Warum Statisten eine große Rolle spielen

Grevesmühlen

Scheue Augen über der Maske verraten etwas Aufregung. Auf einem Stuhl sitzt die 16 Jahre alte Janine Bruders vor dem Geschäftsführer des Piraten-Action-OpenAir-Theaters Matthias Sievert. Gekommen ist die Schülerin aus Diedrichshagen, weil sie gern auf der Bühne stehen möchte – und das darf sie künftig auch. Denn beim Casting bekommt sie von Matthias Sievert die Zusage. Allerdings lief das etwas kurios. Denn der hatte das Mädchen irrtümlich für einen jungen Mann gehalten. „Ach ja, Janine, steht ja hier. Kein Problem“, sagt der Geschäftsführer beim Casting mit einem Lachen. Passiert sei ihr das schön öfter, sagt Janine Bruders. Sie sehe eben für manche etwas burschikos aus. Mit Maske und Kostüm wird sie künftig also als junger, spanischer Soldat gegen die Piraten kämpfen, wenn es in 68 Vorstellungen auf der großen Bühne in Grevesmühlen heißt: „Das Geheimnis der Galeone“.

Hier gibt es Tickets für die Piraten-Show Die Eintrittskarten für die Spielzeit 2022 gibt es telefonisch unter 0 38 81/75 66 00 oder online im Ticketshop (www.piratenopenair.de). Die Tickets und Fanartikel können auch ganz bequem direkt vor Ort an der Theaterkasse gekauft werden – montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Begehrte Statistenrolle

Ihr zur Seite steht dann auch Jakob Bruse. Der 19-Jährige ist aus Rehna gekommen, um am Casting teilzunehmen. Auch er bekommt eine begehrte Statistenrolle. „Ich freue mich riesig, dass ich hier mitmachen darf. Auf der Bühne zu stehen, bedeutet mir viel. Ich habe die Piraten-Vorstellungen hier in Grevesmühlen gesehen und erfülle mir jetzt einen Traum, selbst dabei zu sein“, so der Abiturient, der in den kommenden Wochen seinen Schulabschluss macht. Bevor es dann zum Studium gehe, habe er nun eine richtig schöne Aufgabe vor sich. Vor tausenden Menschen in die Schlacht mit den Freibeutern ziehen – bei Säbelgerassel und Donnerschlägen aus Kanonen.

Von der Schulbank auf die Theaterbühne: Jakob Bruse beim Casting mit Matthias Sievert )links). Quelle: Mario Kuska

Theater spielen nicht des Geldes wegen

Und bezahlt wird der Spaß auf der Bühne auch noch. „Es ist schon so, dass die meisten unserer Laiendarsteller das nicht des Geldes wegen machen. Zwei Drittel sind lange dabei und gehören zum Stamm. Die spielen wirklich aus Liebe zum Theater und sind Teil unserer Familie“, sagt Matthias Sievert. Gezahlt werde für die Statisten Mindestlohn. Knapp zehn Euro die Stunde. Für die Schüler Janine und Jakob ein schöner Ferienjob. Und die Vorfreude ist jetzt schon groß, in das weinrote mit Gold besetzte Kostüm zu schlüpfen. „Das wird bestimmt aufregend“, sagt Janine Bruders. Bevor es allerdings ernst wird auf der Bühne, stehen noch die Proben an. Zumindest an den Wochenenden sind auch die Laien dabei, wenn vom 15. Mai bis zum 22. Juni geprobt wird. In der letzten Woche vor der Premiere am 24. Juni werde dann sogar mit allen Darstellern täglich geprobt. Bei der 17. Auflage des Piraten-OpenAir soll nichts dem Zufall überlassen werden.

Das Piraten-OpenAir erwartet in dieser Saison volle Zuschauerränge Quelle: Mario Kuska

Baugenehmigung vom Landkreis steht noch aus

Problematisch allerdings könnte noch ein ganz brisanter Fakt werden. „Eine Baugenehmigung für die Spielstätte des Piraten-OpenAir, darin eingeschlossen die Tribüne, konnte bislang noch nicht erteilt werden“, sagt der Sprecher des Landkreises Christoph Wohlleben. Schon lange schwelt die Auseinandersetzung zwischen den „Piraten“ und der Verwaltung. Vor zwei Jahren hat es eine Ausnahmegenehmigung von der Behörde gegeben. Doch für die kommende Spielzeit ist die größere Tribüne noch nicht baulich abgenommen. „Wir sind dabei alles einzureichen, was noch erforderlich ist. Ein Architekt macht das für uns. Nach meiner Kenntnis handelt es sich noch um ein Statik-Gutachten, das gerade geprüft wird. Ich bin optimistisch, dass wir mit dem Landkreis eine Lösung finden, dass wir in diesem Sommer spielen können“, sagt Matthias Sievert.

68 Vorstellungen – nur montags ist jeweils Pause

Geplant sind ab dem 24. Juni 68 Vorstellungen. Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie eine verkürzte Spielzeit gab, können die Besucher in dieser Saison wieder das volle Programm erleben. Die Premiere findet am Stadtfestwochenende in Grevesmühlen statt. Die Spielzeit endet am 10. September mit der Comedy-Veranstaltung. Gespielt wird dienstags bis samstags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr.

Story: Die Piraten legen sich mit halb Europa an

Dann wird Capt’n Joshua Flint – zum elften Mal verkörpert von Benjamin Kernen – mit seinen Piraten auf der Insel Great Inagua auf den Bahamas sein Unwesen treiben und sich nicht nur mit den Spaniern, sondern halb Europa auseinandersetzen. Im Jahr 1701 spielt sich das Geschehen in der Piratenrepublik Grand Turk ab. „Das Königreich vor dem Wind“ – so heißt es in der Kurzbeschreibung – platzt aus allen Nähten und das Leben in Freiheit und Wohlstand wird zum Traum der Freibeuter, aber auch zum Albtraum der Feinde. Genügend Potenzial für krachende Auseinandersetzungen.

Altbewährtes: Auf einen Star wird diesmal verzichtet

Apropos Besetzung: In diesem Jahr setzen die Macher auf Altbewährtes. War in der vergangenen Spielzeit noch leichtes Sternchen-Schimmern am Grevesmühlener Horizont zu sehen, als Anouschka Renzi sich auf der Bühne die Ehre gab, so ist diesmal kein Star eingekauft worden. Mit Dustin Semmelrogge bleibt ein bekannter Mime aber im Ensemble. „Unsere Darsteller sind seit Jahren sehr eingespielt. Wir sind stolz, dass wir so ein starkes Ensemble beieinander haben“, sagt Matthias Sievert. Freuen können sich die Gäste auf ein maritimes Spektakel, das in Mecklenburg-Vorpommern zu den schillerndsten Aufführungen gehöre. „Ich denke, dass wir mit unserem Piraten-OpenAir-Action-Theater Grevesmühlen über die Landesgrenzen hinweg bekannt gemacht haben“, so Sievert. Und das solle auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Dazu werden auch die Laiendarsteller Janine Bruders und Jakob Bruse in dieser Spielzeit ihren Beitrag leisten.

Zum Casting waren in diesem Jahr viele junge Leute gekommen. Quelle: Mario Kuska

Von Mario Kuska