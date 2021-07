Grevesmühlen

Die aktuelle Piraten-Open-Air-Saison in Grevesmühlen ist gerade einmal eine Woche alt, aber die Debatte um das Thema Lärm hat bereits richtig Fahrt aufgenommen. Denn das Verwaltungsgericht in Schwerin hat aufgrund der Klage einiger Anwohner strenge Auflagen erteilt, was die Lautstärke betrifft.

Die Verantwortlichen des Theaters sind unter anderem verpflichtet worden, Lautstärkemessungen durchzuführen, bei Überschreitung der Grenzwerte droht das vorzeitige Saisonende. Das zweite Problem: Die Baugenehmigung für die Spielstätte, beantragt beim Landkreis Ende Mai, liegt immer noch nicht vor.

Bürgermeister bezieht Stellung

In dieser Woche hat sich Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) in die Diskussion eingeschaltet und seine Meinung zum Streit um den Geräuschpegel öffentlich gemacht. Er fordert von beiden Seiten, Veranstaltern ebenso wie Klägern, Kompromisse. Denn würde die Sache rein auf juristischer Ebene ausgetragen, hätte das Theater schlechte Karten. 

Mehr als 1500 Zuschauer bei der Premiere beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Genau das fordern die Familien, die sich durch einen Grevesmühlener Anwalt vertreten lassen. Öffentlich äußern wollen sie sich aufgrund der aufgeheizten Stimmung nicht. Nur so viel: Sie hätten sich in der Vergangenheit auf Versprechen und Zusagen des Theaters verlassen, passiert sei jedoch nichts. Daher bleibe ihnen nur der Rechtsweg.

So laut sind 60 Dezibel Laut Gesetzeslage gelten in Mischgebieten, also in Gebieten, in denen es Gewerbe- und Wohnhäuser gleichermaßen gibt. Dort gilt, dass es an Werktagen außerhalb der Ruhezeit nicht lauter als 60 Dezibel werden darf, an Sonn- und Feiertagen sind 55 Dezibel, ab 20 Uhr sind 45 Dezibel die Grenze. Aber wie kann man sich in der Praxis diese Werte vorstellen? Wir erklären, was welche Lautstärke erzeugt. 45 Dezibel entspricht laut wissenschaftlichen Studien dem Geräuschpegel, der in Wohnung vorherrscht, wenn dort die üblichen Geräte wie Fernseher laufen und Gespräche geführt werden. Das menschliche Gehör empfindet 45 Dezibel als gut wahrnehmbar aber angenehm. 50 Dezibel entstehen wenn Regen auf ein Dach prasselt, und 60 Dezibel entstehen, wenn eine Gruppe sich unterhält. Verkehrslärm produziert dauerhaft etwa 70 Dezibel, ein Presslufthammer erzeugt 90 Dezibel, eine Kettensäge etwa 110 Dezibel.

Zahlreiche Kommentare in den sozialen Medien

In den sozialen Medien hatte es in den vergangenen Tagen eine lebhafte Debatte um das Theater und die Klage vor dem Verwaltungsgericht gegeben. Die deutliche Mehrheit der Kommentare spricht sich für das Piraten-Open-Air aus, das pro Saison rund 60 000 Besucher in die Stadt locke und den Bekanntheitsgrad der Region deutlich erhöht habe. Das Theater, so die überwiegende Meinung, sei ein Gewinn für die Stadt, und ohne Geräusche gehe es nun mal nicht.

Till Backhaus, Schirmherr des Piraten-Open-Air, hatte sich für den Spielbetrieb eingesetzt. Quelle: Michael Prochnow

Aber wie sehen die direkten Anwohner das Problem? Wir haben uns bei den Menschen umgehört, die rund um das Theater an der Schweriner Landstraße und im Degtower Weg leben. „Ich finde es gar nicht so schlimm“, sagt zum Beispiel Bärbel Fünning. Ihrer Aussage zufolge halte sich der Lärm in Grenzen, wenn die Aufführungen laufen und bei den Spezialeffekten auch Kanonen und andere Böller zum Einsatz kommen. Sie stört das kaum.

„Uns stört das jedenfalls nicht“

Auch Renate Gross findet nichts Schlimmes daran, dass ganz in der Nähe die Piraten auftreten und dabei auch geböllert wird. „Uns stört das jedenfalls nicht“, erklärt die Frau. Statt zu schimpfen sollte man doch froh sein, dass es in Grevesmühlen überhaupt so eine Veranstaltung gibt. Mehrfach habe sie die Aufführungen in den letzten Jahren besucht. In diesem Jahr sei sie noch nicht dazu gekommen. Doch ihr Enkelsohn war da und begeistert.

Anwohner Wilfried Knaack: „Ich liebe das Theater und finde es schön, dass die Leute nach der Vorstellung mit den Schauspielern ins Gespräch kommen können.“ Quelle: Dirk Hoffmann

Noch ein Stückchen euphorischer äußert sich Wilfried Knaack. „Ich liebe das Theater“, sagt Knaack. Bis auf die aktuelle Spielzeit ist er in jedem Jahr bei den Vorstellungen gewesen. Besonders schön findet er, dass die Schauspieler nach den Vorstellungen nicht nur noch einmal gemeinsam die Bühne betreten. Sie nehmen sich auch Zeit für die Besucher, die sich im Anschluss mit ihnen unterhalten können. Vor allem für die Kinder findet das Knaack sehr wichtig. So erfahren sie, welche Menschen sich hinter so manchen Bösewichten der Vorstellungen verbergen und es sich nur um ein Schauspiel handelt. Sie sehen, dass es Menschen wie du und ich sind. „Die Kinder können keine Albträume bekommen“, so Knaack weiter. Dass es zu laut ist, kann er als Anwohner nicht sagen.

Wohlenberger Wiek als alternativer Standort?

Kritischer sieht Heinz Krüger das Piraten-Open-Air-Theater. „Es ist ganz schön laut“, sagt er und das nach seiner Ansicht schon seit Jahren. Auch einige Änderungen im Ablauf und die Reduzierung der speziellen Effekte hätten da wenig gebracht. Das eigentliche Problem wären aber nicht die Piraten, sondern der Standort. „Es gibt doch viel schönere Orte, wo dieses Theater viel besser hinpassen würde“, meint Krüger.

Anwohner Heinz Krüger: „Der Standort ist völlig falsch gewählt. Woanders wie zum Beispiel an der Steilküste der Wohlenberger Wiek würde das Theater viel besser hinpassen.“ Quelle: Dirk Hoffmann

Dabei denkt er zum Beispiel an die Steilküste in der Wohlenberger Wiek. Ein solcher Standort wäre nach seiner Meinung sicher weitaus besser geeignet. Neben der traumhaften Kulisse könnten dort auch 7000 oder 8000 Besucher die Aufführungen verfolgen, glaubt Krüger. Das wären deutlich mehr als in Grevesmühlen, obwohl die Kapazität mit 3000 Plätzen gegenüber den Vorjahren bereits verdoppelt wurde. Allerdings können aufgrund der nach wie vor geltenden Abstandsregeln davon nicht alle Plätze genutzt werden.

Von Dirk Hoffmann und Michael Prochnow