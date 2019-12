Grevesmühlen

Capt’n Flint kann auch Märchen: Jeden Abend um 17 Uhr begeistern die Darsteller des Piraten Open Air aus Grevesmühlen die Besucher des Potsdamer Weihnachtsmarktes auf dem Luisenplatz in Potsdam. Hunderte Gäste erleben dort Benjamin Kernen, Regisseur und Hauptdarsteller des Piraten Open Air, in verschiedenen Rollen, unter anderem im Märchen „Tischlein deck’ dich“. Mathias Sievert, in Grevesmühlen vor allem hinter den Kulissen aktiv, hält als Märchenerzähler die Fäden in der Adventszeit auf der fast 30 Meter langen Bühne in der Hand. Und die gibt es seit mehr als zehn Jahren.

Das Piraten Open Air auf dem Weihnachtsmarkt in Potsdam: Quelle: Michael Prochnow

Das Piraten Open Air gehört inzwischen zum festen Bestandteil der Potsdamer Advents- und Weihnachtszeit. Neben der Bühne, die jeden Tag bespielt wird, gehören auch mehrere Stände mit Glühwein und Bratwurst zum Angebot der Schausteller aus Grevesmühlen. Mit mehr als einem Dutzend Leuten sind die Piraten dort bis zum Jahreswechsel im Einsatz, an den Wochenenden, wenn die Märchen von den Schauspielern gespielt werden, sind es noch ein paar mehr. „In der Woche spielen die Kinder die Rollen in den Märchen, wir organisieren und leiten die Stücke, aber die wichtigste Rolle spielen die Kinder“, berichtet Mathias Sievert. „Wir sind schon so lange dabei, dass die Leute wissen, was wir ihnen hier bieten. Und es funktioniert sehr gut.“ Selbst bei strömendem Regen stehen mehr als 200 Zuschauer vor der Bühne, wenn das Grevesmühlener Ensemble dort auftritt. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt auf dem Luisenplatz täglich bis zum 29. Dezember ab 11 Uhr.

Werbung für Grevesmühlen und das Theater machen die Schauspieler natürlich auch. Nach jeder Vorstellung gibt es Autogrammstunden und Fototermine mit den großen und kleinen Fans. Und natürlich Informationen zur neuen Spielzeit in Nordwestmecklenburg. Umgekehrt funktioniert die Magnetwirkung übrigens auch. „Ja, es kommen jedes Jahr mehr Nordwestmecklenburger nach Potsdam“, berichtet Mathias Sievert. „Das zeigt auch, dass es funktioniert, und zwar in beide Richtungen.“

Apropos Werbung: Das nächste Abenteuer von Capt’n Flint im kommenden Jahr wird mit einigen neuen und alten sehr bekannten Gesichtern gespickt sein. Auch wenn die endgültige Besetzung der einzelnen Rollen erst im Januar durch Intendant Peter Venzmer offiziell bekannt gegeben werden, einige Namen sind bereits durchgesickert:

So tauchte das Plakat für die Spielzeit 2020 auf, auf dem zwar keine Namen, aber einige sehr bekannte Gesichter zu erkennen sind. Darunter namhafte Schauspieler wie Katy Karrenbauer, Götz Otto und Rocco Stark, die neben Dustin Semmelrogge, Michael Heuel und Gero Bergmann kämpfen.

Schauspielerin Katy Karrenbauer, bekannt aus der Serie „Hinter Gittern“ war bereits in der Saison 2014 mit an Bord. Damals hatte sie als Capt’n C. C. Roberts eine der Hauptrollen beim Piraten Open Air übernommen. 2015 sollte sie die Figur erneut übernehmen, musste das Engagement jedoch krankheitsbedingt absagen.

Alles zur Besetzung der Piraten in der Spielzeit 2020.

Von Michael Prochnow