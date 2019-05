Grevesmühlen

Der Kampf geht weiter, auch in der mittlerweile 15. Saison, die das Piraten Open Air in Grevesmühlen spielt, hat das Theater nicht nur mit Wind und Wetter zu kämpfen. Einige Anwohner, die in der Nähe des Theaters im Süden der Stadt wohnen, haben über ihren Anwalt Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Und zwar gegen den Landkreis als Genehmigungsbehörde. Hintergrund der Klage sind die Befürchtungen der Anwohnern, dass das Theater die Lärmschutzrichtwerte nicht einhalte und der Landkreis seine Überwachungsfunktion nicht wahrnehme.

Stadt lässt Lärmschutzgutachten erstellen

Lars Prahler, 47, Bürgermeister von Grevesmühlen

Verwunderung über diesen rechtlichen Schritt herrscht nicht nur beim Landkreis. Auch Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) ist erstaunt. Denn seit Monaten läuft ein Mediationsverfahren, in dem nach einer außergerichtlichen Möglichkeit gesucht wird, um die Probleme zu lösen. „In diesem Verfahren hatten wir uns darauf geeinigt, dass die Stadt ein Lärmschutzgutachten anfertigen lässt, um die Grenzwerte einzuhalten. Daher wundere ich mich jetzt, warum dennoch geklagt wird.“ Ähnlich reagiert auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). „Mithilfe des Lärmschutzgutachtens sollte schon während der Proben nach Möglichkeiten gesucht werden, damit das Theater reagieren kann, wenn Richtwerte überschritten würden. Denn das Stück ist in jedem Jahr ein anderes und verursacht somit jedes Jahr andere Lärmwerte. Der Landkreis handelt auf der Grundlage von Recht und Gesetz und hat selbstverständlich ein Interesse daran, dass die Richtwerte nicht überschritten werden“, so die Landrätin. Das nun angeschobene Klageverfahren käme daher überraschend.

Bereits Ende Februar wurde die Klage eingereicht

Rechtsanwalt Torsten Renzow vertritt die Anwohner: Wir hatten keine andere Wahl, als Klage gegen den Landkreis einzureichen.

„Ja“, bestätigt Torsten Renzow, der Anwalt der betroffenen Anwohner, „das Mediationsverfahren gab es. Es endete mit der Erwartung an die Anwohner, keine Maßnahmen gegen die Veranstaltung oder die zuständigen Behörden zu unternehmen. Das kann natürlich nur zugesagt werden, wenn die Veranstalter auch eine Verpflichtung übernehmen, also die Planung der Saison 2019 mit einem Lärmgutachter durchführen. Die Kosten wollte ja ohnehin die Stadt tragen. Selbst das haben die Veranstalter per E-Mail abgelehnt.“ Es sei also nicht der Eindruck der Anwohner, dass der Veranstalter nicht verbindlich mit dem Gutachter zusammen arbeite und sich dessen Vorschlägen beuge, „sondern die ausdrückliche schriftliche Stellungnahme des Veranstalters selbst.“

Erstes Gutachten stammt von 2007

Die teilweise heftige Kritik, die den Klägern in der Region entgegen schlägt, kann Torsten Renzow nicht nachvollziehen. Denn seinen Mandanten gehe es nicht darum, das Theater zu verhindern. „Es geht hier allein darum, dass der Landkreis die Einhaltung der Gesetze nicht überwacht. Bereits 2007, als das Theater an die Schweriner Landstraße umzog, gab es ein Prognosegutachten, das besagte, dass der Veranstalter einiges ändern müsse, um die Auflagen, die übrigens in der Baugenehmigung festgehalten sind, einzuhalten. Aber nichts ist passiert.“ Laut Torsten Renzow seien die Grenzwerte in jedem Jahr überschritten worden.

Veranstalter musste Vertragsstrafe zahlen

Zwischenzeitlich hatte sich die Theaterführung sogar vertraglich mit den Anwohnern geeinigt, die Werte einzuhalten. Als das nicht passierte und die Anwohner die Vertragsstrafe einforderten, ging es vor Gericht. Nach mehreren Instanzen und der Entscheidung durch das Oberlandesgericht in Rostock musste der Veranstalter schließlich zahlen. „Wobei es hier nicht um Geld geht“, betont der Anwalt. „Es geht allein darum, dass Gesetze eingehalten werden. Ich kann auch nicht mit 80 durch Mallentin fahren und hinterher sagen, mein Auto sei nunmal so schnell. Und deshalb lässt der Landkreis das durchgehen.“

Intendant wehrt sich gegen die Vorwürfe der Anwohner

Peter Venzmer, Intendant des Piraten Open Air

„Das ist doch Unsinn“, sagt Intendant Peter Venzmer. „Alle haben reagiert, der Landkreis, die Stadt und wir seit Jahren.“ Das zu Anfang allabendlich stattfindende Feuerwerk wurde gänzlich gestrichen und findet nur noch zur Premiere und zum Abschluss statt. Die Ladungen für die Kanonen, Pistolen und Gewehre wurden angepasst. Ganz darauf zu verzichten, das funktioniere laut Intendant Peter Venzmer nicht. „Wir sind ein Action-Theater, das gehört einfach dazu. Wenn wir das alles weglassen, dann macht die Vorstellung keinen Sinn.“ Der Gutachter, auf den sich die Parteien im Mediationsverfahren geeinigt hätten, habe seine Arbeit bereits aufgenommen. „Aber die ersten Schüsse fallen bei den Proben erst Mitte Juni, ab dann können wir sagen, wie sich die Vorstellung auswirkt“, so Venzmer. „Und natürlich passen wir uns an, wenn die Richtung und die Zahl der Schüsse verändert werden müssen, dann machen wir das natürlich.“ Das Gutachten soll laut dem Intendanten die Grundlage für die kommenden Jahre sein. „Denn bei dem Thema Lärm spielen viele Faktoren eine Rolle, die Witterung ist sehr wichtig. So soll auch ermittelt werden, wie wir beispielsweise die Ladung für die Kanonen anpassen müssen, wenn Nebel herrscht und der Schall sich ganz anders ausbreitet und vieles mehr.“ Den Vorwurf, dass der Veranstalter nicht reagieren würde, den weist er jedenfalls entschieden zurück. „Wie gesagt, das ist einfach Unsinn.“

Seit 2005 gibt es die Piraten in Grevesmühlen 2004 brodelte die Gerüchteküche in Grevesmühlen. Ein Theater wolle sich in der Stadt ansiedeln, hieß es anfangs hinter vorgehaltener Hand. Schließlich wurde das Thema in der Stadtvertretung publik. Die Suche nach einem geeigneten Standort für das Piraten- Spektakel sorgte für heftige Debatten. Nordöstlich des Ploggensees oder doch am Kiebitzmoor? Viele Plätze wurden diskutiert, am Ende fiel die Wahl auf die Wiese am Ploggensee. Im Frühjahr 2005 stand die Bühne. Die Proben hatten kaum begonnen, da gingen einige Anwohner auf die Barrikaden. Es sei viel zu laut, das Feuerwerk zu heftig und der Standort gänzlich ungeeignet. Intendant Peter Venzmer hatte alle Hände voll zu tun, um die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Bis zu 500 Zuschauer kamen pro Vorstellung. 21000 waren es in der ersten Saison. Doch die Proteste blieben, das Theater zog um. Nach zwei Jahren zogen die Piraten an ihre neue Spielstätte, den südlichen Stadtrand. Inzwischen besuchen rund 60 000 Zuschauer pro Saison das Theater, das von Juni bis September spielt.

