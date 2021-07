Grevesmühlen

Schwitzen für den Endspurt vor der Premiere im Theater Open Air in Grevesmühlen, die am kommenden Freitag, 23. Juli, auf dem Programm steht. Denn während die Schauspieler um Regisseur und Hauptdarsteller Benjamin Kernen bei den Proben bei tropischen Temperaturen Schwerstarbeit leisten, kämpft Intendant Peter Venzmer mit den Behörden. Konkret mit dem Bauamt des Landkreises, denn bis heute fehlt die Baugenehmigung. Jahrelang galt das Theater mit seiner Tribüne als sogenannter „Fliegender Bau“, wie er bei Theatern üblich ist und für den es Sondergenehmigungen gibt. Doch seit diesem Jahr sieht die Behörde das anders und hat das Theater aufgefordert, einen Antrag zu stellen. Begründung: „Weil die Tribüne wesentlicher Bestandteil der gesamten Freilichtspielstätte ist, wird durch die Änderung und Nutzungsänderung die Genehmigungsfrage für die Spielstätte insgesamt neu aufgeworfen.“ Peter Venzmer hat Ende Mai einen entsprechenden Antrag gestellt.

Notwendig geworden war die Erweiterung der Tribüne, die nun statt über 500 über 3000 Plätze verfügt, um die entsprechenden Besucherzahlen zu erreichen und dennoch die geforderten Abstände einzuhalten. Denn so können bis zu 1000 Zuschauer die Vorstellungen erleben.

Blick über die neue Tribüne mit 3000 Plätzen. Quelle: Michael Prochnow

Unvollständige Unterlagen?

Die Baubehörde moniert nun allerdings, dass die Unterlagen unvollständig seien. Das ist nicht ungewöhnlich, mehr als zwei Drittel aller beim Landkreis Nordwestmecklenburg eingereichten Bauanträge seien fehlerhaft, teilte die Behörde vor einiger Zeit mit. In anderen Baubehörden des Landes ist diese Quote Umfragen zufolge deutlich niedriger.

Gefordert wird vom Bauamt in Grevesmühlen aktuell ein Standsicherheitsnachweis; ein Brandschutznachweis liege seit Freitag vergangener Woche vor. Was laut Bauamt noch fehlt: „Der notwendige Schutz der Anwohner muss durch eine aussagefähige Lärmschutzprognose nachgewiesen werden.“ Und: „Sollten diese Unterlagen nicht rechtzeitig bei der Bauaufsichtsbehörde eingehen, muss diese die bauordnungsrechtliche Verfügung vollziehen und die bis zur Baugenehmigung geltende Nutzungsuntersagung auch durchsetzen. Ob der Spielbetrieb wie geplant tatsächlich aufgenommen werden kann, liegt also allein in der Hand der Betreiberin der Spielstätte.“

Intendant Peter Venzmer jedenfalls blickt zuversichtlich auf die Premiere in der kommenden Woche. „Wir werden spielen und wir werden uns auch mit dem Bauamt einigen.“

Von Michael Prochnow