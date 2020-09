Grevesmühlen

Eigentlich hätte am vergangenen Sonnabend die Saison 2020 des Piraten-Open-Air in Grevesmühlen mit der berühmten Derniere zu Ende gehen sollen. Die Darsteller zeigen sich traditionell zur letzten Vorstellung in Fantasiekostümen. Mit viel Glitter und Klamauk verabschieden sie sich von einer anstrengenden Saison. Doch im Jahr 2020 ist alles anders.

Während Intendant Peter Venzmer in seinem Büro hinter der Fassade der Kogge am Ortseingang von Grevesmühlen an alternativen Konzepten feilt, kümmern sich auf dem Parkplatz die verbliebenen Mitarbeiter darum, dass das Unkraut nicht allzu sehr wuchert. „Das Gelände muss einen vernünftigen Eindruck machen“, sagt Peter Venzmer, der trotz der schwierigen Situation lächelt. „Es soll ja weitergehen, nein, es wird weitergehen. Auf jeden Fall.“

Peter Venzmer: „Es wird auf jeden Fall eine Saison 2021 in Grevesmühlen geben.“ Quelle: Michael Prochnow

Rücklagen retten das Theater in der Corona-Zeit

Wirtschaftlich, so betont der Intendant, der das Theater 2005 nach Grevesmühlen brachte und bereits durch einige schwere Stürme navigiert hat, sei das Corona-Jahr ein schwerer Schlag gewesen. „Aber wir werden ihn überleben. Wir hatten genug Rücklagen, um das allein zu schaffen.“ Eigentlich sollte das Geld, das das Theater durch die erfolgreichen vergangenen Spielzeiten mit jeweils 60 000 Besuchern eingenommen hatte, für neue Investitionen genutzt werden.

Nun fressen die laufenden Kosten die Rücklagen auf. Denn Hilfe gibt es für das Theater nicht. „Wir sind offenbar keine Kultur“, sagt Peter Venzmer und das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. „Die beiden größten Theater im Land, das sind Störtebeker auf Rügen und wir, wir haben zusammen mehr Besucher als die meisten Kulturveranstaltungen zusammen. Aber wenn es darum geht, Kultur zu retten, dann gehören wir plötzlich nicht mehr dazu.“ Die Störtebeker-Festspiele sehen pro Jahr rund 300 000 Zuschauer, 60 000 kommen pro Saison nach Grevesmühlen.

Landräte stärken den Theatern den Rücken Die Landrätin von Nordwestmecklenburg setzte sich zusammen mit ihrem Amtskollegen Stefan Kerth für den Erhalt der privat geführten Theater im Land ein. „Die Störtebeker-Festspiele sind für unseren Landkreis und die vom Tourismus geprägte Region wirtschaftlich systemrelevant“, sagt Stefan Kerth, Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen, mit Blick auf die gewaltigen Zuschauerzahlen, die sich alljährlich das Spektakel auf der Naturbühne am Ufer des Großen Jasmunder Boddens nicht entgehen lassen. So zählten die Festspiele am Ende der Saison des vergangenen Jahres insgesamt 333 000 Besucher. Das waren rund 15 000 Gäste mehr als 2018. Mit Ausbruch der Corona-Krise und der Absage der aktuellen Aufführung wurden 80 000 der für diese Saison bereits gebuchten Tickets in vielen Fällen storniert. Stefan Kerth will sich daher bei der Landesregierung dafür einsetzen, dass die Störtebeker-Festspiele in Ralswiek 2021 wieder stattfinden können, wenn sich die Infektionslage bis dahin nicht drastisch verschlechtert haben sollte. Der Landrat steht dazu mit dem Theaterleiter Peter Hick sowie mit seiner Amtskollegin im Landkreis Nordwestmecklenburg, Kerstin Weiss ( SPD), in Verbindung. In Grevesmühlen kämpft das Piraten-Open-Air ebenfalls mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Theaterbetrieb. „Wir haben in dieser Sache die gleichen Fragestellungen“, so Kerth. Man wolle dieses Anliegen mit gemeinsamen Positionen gegenüber der Landesregierung nach Möglichkeit in der nächsten Woche besprechen.

Nur Kerstin Weiss hat den Hilferuf ernst genommen

Laut Venzmer habe er alle seine Kanäle und Kontakte genutzt, damit auch die beiden Theater ein kleines Stück vom Rettungskuchen abbekommen würden. Doch nichts sei passiert. „Einzig Landrätin Kerstin Weiss hat sich für uns starkgemacht, ansonsten kam keine einzige Rückmeldung.“ Enttäuscht sei er, aber aufgeben kommt für den Grevesmühlener, der seit Jahrzehnten für Theater und Schauspiel lebt, nicht infrage. „Wir machen auf jeden Fall weiter, 2021 spielen, egal was dann ist.“ Inzwischen gibt es allerdings Hoffnung. Nachdem das Kultusministerium abgewunken hatte in Sachen Corona-Hilfe weil es sich bei den Theatern um privatwirtschaftliche Unternehmen handele, hat das Schweriner Wirtschaftsministerium zumindest einen Gesprächstermin anberaumt. Kommende Woche ist Peter Venzmer dazu in Schwerin.

Die nächsten Konzepte hat der Intendant bereits auf dem Tisch liegen. „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir nächstes Jahr spielen. Entweder es bleibt dabei, dass die Zuschauer Masken tragen und Abstand halten müssen, dann müssen wir mehr Platz für die Tribünen einräumen, um auf die entsprechende Zuschauerzahl zu kommen.“ Oder es dürfen tatsächlich nur maximal 500 Zuschauer ins Theater. „Dann müssen wir alles eine Nummer kleiner fahren, auch die Bühne und das Stück.“

Wie die Arbeit des Piraten-Open-Air unter den aktuellen Bedingungen laufen kann, planen die Akteure gerade für den Weihnachtsmarkt in Potsdam. Seit Jahren organisieren die Grevesmühlener dort nicht nur die Märchenbühne, sondern stellen Buden und Stände auf. „Die genauen Auflagen für Potsdam stehen noch nicht fest, aber Tatsache ist, dass es keine große Märchenbühne geben wird. Stattdessen werden wir so etwas wie kleine Kulturinseln schaffen, das heißt, unsere Leute spielen in einem kleinen Rahmen an verschiedenen Orten.“ Auch die Versorgung der Besucher werde anders ablaufen. Eine Eisbahn wird es auch nicht geben in diesem Jahr.

Neue Ideen für die Zukunft

Weil es derzeit nur vage Aussichten auf staatliche Hilfe gibt, erarbeitet Peter Venzmer zusätzliche Konzepte, um das Theater über Wasser zu halten. „Wir waren eine gesunde Firma, hatten genug Rücklagen. Jetzt müssen wir nach jedem Strohhalm greifen, um uns für die nächste Saison vorzubereiten.“ Eine der spannenden Fragen wird jedoch auch sein, welche Schauspieler im nächsten Jahr überhaupt zur Verfügung stehen. „Und wer in der Zwischenzeit aus der Not heraus den Job gewechselt hat.“ Ein Teil der Crew stünden laut Peter Venzmer bereits fest für die Spielzeit 2021. „Aber genau wissen wir es erst Anfang nächsten Jahres.“

Von Michael Prochnow