Piraten Open Air in Grevesmühlen: So kommen Fans an preiswerte Tickets

Grevesmühlen

Vom 24. Juni bis zum 10. September geht Capt’n Flint im Piraten Open Air in Grevesmühlen wieder auf große Fahrt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Neben den regulären Rabattaktion können Fans ab diesem Jahr auch mit der Ehrenamtskarte Geld sparen. Für die Vorstellung „Das Geheimnis der Galeone“ gibt es für Inhaber dieser Karte einen Preisnachlass in Höhe von fünf Euro. Dieses Angebot richtet sich nach Angaben der Veranstalter auch an die größeren Gruppen wie Feuerwehren und Vereine.

Die Eintrittskarten für die Spielzeit 2022 gibt es telefonisch (03881/75 66 00) oder online im Ticketshop (www.piratenopenair.de). Tickets und Fanartikel gibt es auch vor Ort an der Theaterkasse, geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.

Und darum geht es in diesem Jahr

Die Handlung in diesem Jahr: Seit nunmehr zwei Jahren existiert die freie Piratenrepublik Grand Turk. Anfänglich lebten 3000 Seelen auf der Insel. Doch nun hat sich die Zahl verdoppelt. Grand Turk platzt aus allen Nähten. Der Handel mit den amerikanischen Kolonien nimmt gewaltige Ausmaße an. König Silver führt sein Königreich zu Wohlstand und Ansehen. Es gibt keine Sklaverei. Jedem steht es frei zu wählen, ob er an Land oder aber auf den Schiffen der Kapitäne Dienst tun will. Die Anzahl der Schiffe in der Flotte steigt enorm an. Immer mehr Seeleute wollen frei vom Zwang auf den Marineschiffen ihrer Majestäten sein. Doch Grand Turk wird zum Traum für ein Leben in Freiheit und Wohlstand, aber auch zum Alptraum der Königreiche der alten Welt. Anfänglich wurden nur Schiffe der Engländer und Spanier gekapert. Doch die Allianz der Herrscher im alten Europa machen auch Franzosen, Holländer, Portugiesen und Dänen zu Feinden der Piraten. Was als Handelskrieg begonnen hatte, wurde schnell zur politischen Machtfrage. Ein neuer Konflikt keimt auf.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein auf die neuen Abenteuer der Crew um Flint und seine Männer und Frauen. Mit dabei sind unter anderem wieder Hauptdarsteller Benjamin Kernen und Dustin Semmelrogge.

Von OZ