Piraten Open Air in Grevesmühlen verschiebt Premiere auf Juli

Grevesmühlen

Die gute Nachricht vorneweg, das Piraten-Theater in Grevesmühlen wird in diesem Sommer spielen. Es geht nur etwas später los. Auch positiv, die pandemiebedingten Umbauarbeiten im Theater sind abgeschlossen. Nur noch ein paar kosmetische Instandhaltungs- und Verschönerungsarbeiten stehen zurzeit noch auf der Tagesordnung bis zur Eröffnung der Spielsaison 2021.

Nach Rücksprache bei den Behörden des Landes hat sich die Theaterleitung für eine letztmalige Änderung des Premierentermins ausgesprochen, um einem 100-prozentigem Sicherheitsstatus zum Beginn der Spielsaison möglichst nahe zu kommen.

Am 23. Juli wird Premiere gefeiert

„Um vor Einheimischen, wie auch vor Touristen gleichermaßen auftreten und das Hygienekonzept umsetzen zu können, ist nun der 23. Juli als Premierentermin festgesetzt worden.“, teilt Piratentheater-Intendant Peter Venzmer mit. Als Saisonende wurde der 18. September 2021 mit der Comedy-Deniere festgesetzt.

Alle, bis zum heutigen Tag für den Zeitraum der alten Spielzeit vom 18. Juni bis 22. Juli 2021 gebuchten und gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit und können entsprechend umgebucht oder in einen Gutschein umgewandelt werden.

Umbuchung der frühen Tickets

Der Umtausch und die Umbuchung sowie die Gutscheinausstellung erfolgen ab dem 17. Mai, entweder per Mail unter: verwaltung@piratenopenair.de oder per Telefon unter 03 88 1 – 75 66 00. Das Piratentheater ist von Montag bis Freitag, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr erreichbar.

„Wir bitten alle Besucher und treuen Fans um Verständnis für diese Änderung der Spielzeit.“, sagt Venzmer. „Mit den derzeitigen Planungen ist die Spielsaison vom 23. Juli bis 18. September bautechnisch, personell und auch finanztechnisch abgesichert und auf dem Stand von 2019.“

Mehr Infos

Weitere Informationen, Auflagen und Hinweise zum Besuch der Piraten-Vorstellungen in diesem Sommer sind demnächst auf der Homepage des Piraten-Theaters (www.piratenopenair.de) zu finden.

Von Annett Meinke