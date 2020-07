Piraten-Theater in Grevesmühlen fühlt sich von Landespolitik ignoriert

Grevesmühlen

Etwas fassungslos wirkt der Intendant des Piraten-Action-Openair-Theaters, Peter Venzmer, während er die Besucherin über das coronaverwaiste Theatergelände am Stadtrand von Grevesmühlen begleitet. Obwohl er, wie er sagt, doch schon mehr als genug Zeit hatte, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, dass in dieser Saison keine Schiffe gekapert werden, kein Piraten-Spektakel stattfinden wird.

„Normalerweise ist an einem Julitag wie diesem schon gegen Mittag einiges los auf unserem Marktplatz“, sagt Venzmer. „Lieferanten bringen Ware für die Stände und das Restaurant. Die Leute, die die Stände betreiben, nehmen die Ware entgegen, bereiten sich auf die Öffnung des Geländes vor. Schauspieler, Kleindarsteller, Komparsen, Stuntleute sind auch oft schon da.“

Still liegt die Piraten-See in diesem Corona-Jahr in Grevesmühlen. Wildtiere siedeln sich an. Quelle: Annett Meinke

Still liegt die Piraten-See

Doch an diesem Julitag wird es eben überhaupt nicht bunt – es bleibt still auf dem Piraten-Gelände, so wie es den ganzen Sommer über sein wird. Ein Desaster für die gesamte Theatermannschaft. Dabei geht es nicht „nur um die weiterlaufenden Fixkosten und die fehlenden Einnahmen“, wie Venzmer sagt, sondern bereits auch um die bange Frage: „Wie und wann es überhaupt jemals wieder richtig weitergeht?“

Capt´n Flint-Darsteller und Regisseur der Piratenstücke, Benjamin Kernen, beschäftigt sich derzeit mit einer Digital-Animation, einem virtuellen Rundgang durch das Gelände auf der Webseite des Theaters, das bald Webseiten-Besucher direkt in den Merchandising-Shop führen soll. Verkäufe von Piraten-Artikeln sind jetzt noch wichtiger denn je.

Dank an Piraten-Fans Ein großes „Dankeschön“ senden die Grevesmühlener Piraten in Richtung ihrer Fans. „Wir haben bisher sehr wenige Anfragen nach Rückerstattungen von Tickets und viel Zuspruch. Die meisten akzeptieren Gutscheine oder buchen bereits fest für 2021“, sagt Piraten-Theater-Intendant Peter Venzmer. Er lädt die Fans ein, im Fan-Shop auf der Webseite der Piraten oder bei Facebook vorbeizuschauen. „Bald ist Benjamin Kernens (Capt’n Flint) Animation fertig und auch die ,Chroniken des Piraten-Open-Air-Theaters’ werden gedruckt und im Shop erhältlich sein.“, sagt Venzmer.

Kampf gegen das Unkraut

„Ich bin mit allen Schauspielern im permanenten Kontakt“, sagt Venzmer. Manche haben zurzeit gar keine Angebote, manche halten sich mit Werbung oder Workshops über Wasser. Die festangestellten „Piraten“ sind nach wie vor alle in Kurzarbeit.

Einige von ihnen führen derzeit einen ganz anderen Kampf, als den, der sonst in jedem Sommer auf der Bühne geführt wird – es ist der Kampf gegen das Unkraut, das sich wildwuchernd auf dem stillen Piraten-Gelände breitmachen will. Auch Wildtiere, Rehe und Enten unter anderem, haben das Gelände mit dem Teich, auf dem das Piratenschiff vor Anker liegt, inzwischen für sich entdeckt. Die Ruhe könnte idyllisch sein, ginge es nicht um das blanke Überleben eines freien Theaters.

Vor leeren Rängen: Freie Theater, wie das Piraten Action Open Air Theater in Grevesmühlen können die Saison 2020 komplett abschreiben. Eine teilweise Öffnung unter Corona-Auflagen rechnet sich nicht, erklärt Theaterintendant Peter Venzmer. Quelle: Annett Meinke

Politik reagiert bisher nicht

Was den Piraten-Intendanten dabei am meisten verwundert, ist, dass bisher – und das obwohl er bereits mehrfach bei der Landespolitik vorsprach und auch entsprechende Appelle in Richtung der Politiker losließ – keiner wirklich reagiert hat. „Die beiden einzigen freien Theater im Land – die Störtebeker Festspiele und wir, das Piraten-Theater – werden nach wie vor einfach ignoriert und alleingelassen.“

Während alle staatlichen Theater im Land ihre Fördergelder nach wie vor erhielten und zumindest in ihrer Existenz nicht bedroht sind, sagt Venzmer, sei das bei freien Theatern ganz anders. Möglicherweise glaube die Politik, weil man jetzt unter Auflagen draußen eine bestimmte Anzahl von Menschen empfangen dürfe, sei das Problem der freien Theater gelöst. Das sei es aber eben nicht, sagt Venzmer.

Theater-Intendant Peter Venzmer vor dem Kasseneingang seines Theaters. Keine Besucher, keine Einnahmen im Corona-Jahr 2020. Quelle: Annett Meinke

Freie Theater brauchen Zuschüsse

„Wir können bei Einhaltung der Sicherheitsabstände lediglich 300 Zuschauer auf den Zuschauertribünen platzieren. Dafür können wir das Theater nicht hochfahren. Genauso geht es den Störtebeker-Festspielen auf Ralswiek. Wir freien Theater brauchen Zuschüsse – so wie alle anderen, die ein Wirtschaftsfaktor im Land sind. Unsere Theaterunternehmen waren gesund vor der Krise.“

Eines weiß Venzmer, sollte tatsächlich kein wirksamer Impfstoff entwickelt werden und das Virus immer wieder aufflammen, müsse man sich etwas überlegen. „Irgendetwas anderes müssen wir im nächsten Jahr dann machen, oder das, was wir bisher machen, in einem anderen Umfang.“

Doch noch will Venzmer genau wie seine Kollegen in Ralswiek daran glauben, dass im kommenden Jahr doch endlich wieder alles so wird, wie es war – und vielleicht noch besser.

Von Annett Meinke