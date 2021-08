Grevesmühlen

Vergangene Woche hat Landrat Tino Schomann (CDU) dem Kreistag über die Verfahren zwischen Verwaltung und Piraten-Open-Air-Theater berichtet. Nun erheben die Piraten schwere Vorwürfe. Intendant Peter Venzmer behauptet, es sei nicht korrekt, dass die Tribüne ohne Genehmigung ausgebaut worden sei. „Es gibt eine Genehmigung für 1700 Besucher“, beharrt er. Coronabedingt sei die Kapazität erweitert worden, werde aber nur mit 1000 Besuchern genutzt. Weiter behauptet Venzmer, Prüfingenieure sowie der TÜV seien überzeugt, dass die vorhandene Baugenehmigung ausreiche.

Einen Bauantrag habe man Ende Mai nur notgedrungen gestellt, weil die Behörde einen Baustopp verhängt, drastische Strafen und ein Spielverbot angedroht habe. „Die haben uns erpresst“, klagt Venzmer an. „Wir haben immer klargemacht, dass wir stark von Leistungen Dritter abhängig sind, die wir terminlich nicht beeinflussen können und die finanziell auch so nicht eingeplant sind.“

Der Landrat lügt

Venzmer sagt: „Der Landrat lügt, wenn er behauptet, mir bei unserem Gespräch vom 16. Juli klargemacht zu haben, dass nur durch vom Landkreis beauftragte Prüfingenieure geprüft werden kann, ob die Premiere problemlos stattfinden kann.“ Wie auch in den vergangenen 15 Jahren sei die Abnahme durch den zuständigen TÜV Nord und Brandschutzgutachter schon im Vorfeld erfolgt.

„Wir haben dem Landkreis mitgeteilt, dass wir das Brandschutzkonzept und die Lärmschutzprognose in Auftrag gegeben haben, vor dem Herbst aber kein Ergebnis vorlegen können.“ Bis heute habe der Landkreis darauf nicht reagiert.

Dann hätten wir das Feuerwerk und den Minister gestrichen

Die Interpretation der gerichtlich angeordneten Messungen sei ebenfalls „nicht ganz korrekt“. Das Theater habe binnen zwei Tagen keine legitimierte Fachfirma verpflichten können. „Die Behörde sagte, sie könne das, also gaben wir grünes Licht“, so Venzmer. „Die Behörde fing selbst an zu messen, legte aber nur Pegel fest, die bei der Premiere überschritten wurden“, beklagt der Theatermacher. „Hätten wir gewusst, dass die Premiere erstmals seit 15 Spielzeiten nicht mehr als Sonderereignis eingestuft wird, hätten wir Minister Backhaus nicht reden lassen und das Feuerwerk wäre entfallen.“

„Wir wünschen uns, dass der Landrat und seine Behörde verstehen, wie ein Theater funktioniert, welchen Zwängen es folgen muss, um effektiv spielen zu können.“

Wo ist das Verständnis füreinander

Landrat Tino Schomann antwortet auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen mit einer Passage aus seiner Kreistags-Rede zu dem Treffen am 16. Juli: „Hier habe ich ihm deutlich gemacht, dass es allein in seiner Hand liege, ob der Spielbetrieb wie geplant tatsächlich aufgenommen werden kann. Ich habe angeboten, dass durch behördlich beauftragte Prüfingenieure vorab geprüft wird, ob für die Standsicherheit und den Brandschutz für die unmittelbar bevorstehenden Aufführungen Gefahren bestehen ...“

Die Piraten bleiben so schlau wie zuvor: „Vor einem möglichen weiteren Gespräch käme das Verständnis füreinander. Doch: Wo ist es hin?“

Von Annabelle von Bernstorff